Τραυματισμός Πασχαλάκη στον Ολυμπιακό

Άσχημα μαντάτα στον Ολυμπιακό με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη! Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε την πληροφορία ότι ο Έλληνας τερματοφύλακας τραυματίστηκε και οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι δεν είναι κάτι επιπόλαιο.

Αναμένονται, ωστόσο τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Εάν επιβεβαιωθεί και εκεί η ανησυχία, τότε ο Ολυμπιακός μπορεί να χρειαστεί να δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα τον Μπότη, αφού τρίτος στη λίστα είναι ο πιτσιρικάς Κουράκλης από την Ακαδημία.

Ο Μπότης να σημειωθεί δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα γιατί πιάνει θέση ξένου, καθότι ήταν στην Ίντερ στα χρόνια (15-18) που χρειάζονται για να θεωρείται γηγενής.

