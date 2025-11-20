Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποτελεί έναν από τους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς σέντερ φορ στην ιστορία του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα νούμερά του και τα όσα έχει πετύχει με τα ερυθρόλευκα το επιβεβαιώνουν αυτό.

Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται στο φινάλε της σεζόν, ο Ολυμπιακός θέλει να τον διατηρήσει για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Ωστόσο, η όλη διαδικασία μόνο εύκολη δεν θα είναι, ιδιαίτερα από τη στιγμή που εμφανίζονται ολοένα και περισσότεροι μνηστήρες για τον Μαροκινό στράικερ.

Η γαλλική έκδοση της ιστοσελίδας «Goal» μεταφέρει αυτή τη στιγμή σε ρεπορτάζ της πως από τη Μαρσέιγ επιβεβαιώνεται ότι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποτελεί κορυφαίο στόχο της ομάδας για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης τον ερχόμενο Γενάρη.

«Το ενδιαφέρον υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά οι τρέχουσες συνθήκες του δίνουν μια πολύ διαφορετική διάσταση. Και ενώ η μεταγραφή φαίνεται εφικτή στα χαρτιά, αρκετοί παράγοντες περιπλέκουν την πορεία προς τον Μαροκινό επιθετικό», αναφέρει το ρεπορτάζ, το οποίο διαθέτει μπόλικες λεπτομέρειες γύρω από το όλο θέμα.

«Σύμφωνα με πηγές που περιγράφονται ως "πολύ κοντά" στον παίκτη, ο Μπενάτια έχει προσδιορίσει τον Μαροκινό ως έναν από τους στόχους προτεραιότητάς του για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο», συνεχίζει το δημοσίευμα και στη συνέχεια αναφέρεται στις… επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν. Τονίζει μάλιστα το «Goal» πως το μπαλάκι περνά σε παίκτη και Ολυμπιακό.

«Η άφιξη του Ελ Κααμπί θα ταίριαζε απόλυτα στις ανάγκες του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι. Ο Ιταλός προπονητής αναζητά έναν επιθετικό που κατανοεί την πίεση του ποδοσφαίρου υψηλού επιπέδου και μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα. Στα 32 του, ο διεθνής Μαροκινός διαθέτει την ιδανική εμπειρία και παραμένει σωματικά σε φόρμα. Ωστόσο, η Μαρσέιγ δεν είναι μόνη στην προσπάθεια αυτή. Οι σύλλογοι της Σαουδικής Αραβίας (Αλ Χιλάλ, Αλ Καντσίγια) έχουν πόρους που η Μασσαλία δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Η τελική απόφαση του παίκτη θα αποτελέσει επομένως τον κρίσιμο παράγοντα. Ακόμα και αν η ιδέα της επιστροφής σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα είναι ελκυστική, το πλάνο της Μαρσέιγ θα πρέπει να είναι αρκετά πειστικό ώστε να αντισταθμίσει τις προσφορές της Σαουδικής Αραβίας.

Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Ολυμπιακού και σε αυτό του παίκτη. Μια προσφορά της Μαρσέιγ δεν αποκλείεται, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η πόρτα θα ανοίξει εύκολα», καταλήγει το ρεπορτάζ.

Ασφαλώς, οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν τις αντικειμενικές δυσκολίες της κατάστασης, αλλά δεν πρόκειται να παραιτηθούν από την υπόθεση. Θα κάνουν τη δική τους μεγάλη προσπάθεια και θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν τη θετική απάντηση του Μαροκινού, ακόμη και αν χρειαστούν να κάνουν νέα υπέρβαση. Διότι θυμίζουμε πως ο Ελ Κααμπί διαθέτει το υψηλότερο συμβόλαιο στην ομάδα, το οποίο αγγίζει τα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Με τη φανέλα των Πειραιωτών, ο 32χρονος έχει 109 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με 69 γκολ και 11 ασίστ, έχοντας πανηγυρίσει το νταμπλ αλλά και την κατάκτηση του Europa Conference League.

