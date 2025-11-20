Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε με σκληρή γλώσσα για την κριτική που δέχτηκε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αρμάνι, όπου ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε το τελευταίο σουτ. Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» εξαπέλυσε επίθεση σε όσους σχολίασαν μέσω εκπομπών στο YouTube τις επιλογές του, τονίζοντας ότι εκείνος και οι συνεργάτες του γνωρίζουν καλύτερα την ομάδα και το ρόστερ.

«Το θέμα είναι από ποιον δέχεσαι κριτική. Έχουν γίνει, μου είπαν οι συνεργάτες μου, εκπομπές στο YouTube για το τι έπρεπε να κάνουμε στην τελευταία επίθεση. Αν νομίζουν αυτοί που κάνουν εκπομπές ότι ξέρουν καλύτερα την ομάδα, είναι σεβαστό. Απλά να μας πουν ποιοι είναι αυτοί που το έχουν κάνει».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αναζήτηση παίκτη για την περιφέρεια, ξεκαθαρίζοντας ότι οι προσπάθειες ενίσχυσης δεν ήταν εύκολο να ολοκληρωθούν: «Δεν έχω την πολυτέλεια να σας πω ότι ψάχνουμε παίκτη με ξεκάθαρα χαρακτηριστικά. Ψάχνουμε έναν καλό παίκτη. Μακάρι να έχει διαφορετικά στοιχεία από τους υπόλοιπους. Αν δεν γνωρίζει το επίπεδο, θα χρειαστεί χρόνος για να το μάθει. Αν ήταν στο χέρι μου, θα τον είχα πάρει ήδη. Έκανα διαφορετικές προτάσεις, 5-6 συνολικά, που δεν προχώρησαν για διάφορους λόγους. Δεν θα κάνουμε το μεγάλο λάθος να πάρουμε κάποιον απλώς για να ικανοποιήσουμε την κοινή γνώμη».

Όσον αφορά την αναμέτρηση με την Παρί, ο Μπαρτζώκας στάθηκε στη σημασία της σωστής διαχείρισης του ρυθμού: «Δεν πρέπει να παρασυρθούμε στον ρυθμό τους. Μιλάμε για την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης. Είναι η πρώτη ομάδα σε σκορ από pick n roll. Χρειάζεται υπομονή στην επίθεση και έμφαση στα ριμπάουντ. Στα τελευταία ματς κάναμε αρκετά λάθη και πρέπει να προστατεύσουμε την μπάλα. Αν δεν εκτελέσεις σωστά, θα φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο. Το μπάσκετ τους είναι ιδιαίτερο, αλλά έχουν αδυναμίες. Έχουν εξελιχθεί από πέρσι, παρότι έχασαν αρκετούς βασικούς».

Τέλος, αναφέρθηκε στα αγωνιστικά προβλήματα της ομάδας: «Εκτός ο ΜακΚίσικ με πρόβλημα στον προσαγωγό. Ο Γουόρντ θα δοκιμάσει σήμερα, έχει ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος. Ο Νιλικίνα είναι διαθέσιμος».

