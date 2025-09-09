Τζάμπολ στα προημιτελικά με ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Τουρκία έρχεται αντιμέτωπη με την Πολωνία (17:00, NovaSports Start, ΕΡΤ1, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για μία θέση στην 4άδα του Ευρωμπάσκετ. Ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με την Ελλάδα, αν αυτή περάσει το εμπόδιο της Λιθουανίας.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παραμένει αήττητη στη διοργάνωση, καθώς έκλεισε τον όμιλο με ρεκόρ 5-0 και στη συνέχεια πήρε ζόρικη πρόκριση εις βάρος της Σουηδίας στη φάση των «16». Η δυσκολία με την οποία ήρθε το εν λόγω ροζ φύλλο... προσγείωσε λίγο τους Τούρκους, οι οποίοι φιλοδοξούν να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί και να κλείσουν μία θέση στα ημιτελικά ενός Ευρωμπάσκετ μετά από 24 oλόκληρα χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, η Πολωνία ολοκλήρωσε τον Δ' Όμιλο με ρεκόρ 3-2, γνωρίζοντας ήττες από τη Γαλλία και το Βέλγιο, αν και η δεύτερη ήρθε σε παιχνίδι που ήταν βαθμολογικά αδιάφορο. Στη φάση των «16», διασταυρώθηκε με τη Βοσνία και τη νίκησε 80-72, φτάνοντας στα προημιτελικά για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση μετά το 2022.

Με πρωταγωνιστές τους Ματέους Πονίτκα και Τζόρνταν Λόιντ, οι Πολωνοί φιλοδοξούν να κάνουν μία ακόμη υπέρβαση και να βρεθούν ξανά στα ημιτελικά ενός Ευρωμπάσκετ, κάτι το οποίο κατάφεραν και πριν 3 χρόνια. Το έργο τους είναι δύσκολο, όμως αν κάτι... δίδαξε η πρώτη φάση των νοκ-άουτ, είναι πως όλα είναι πιθανά σε ένα do or die παιχνίδι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Προημιτελικοί

9 Σεπτέμβρη

Τουρκία – Πολωνία 17:00

Λιθουανία – Ελλάδα 21:00

10 Σεπτέμβρη

Φινλανδία – Γεωργία 17:00

Γερμανία - Σλοβενία 21:00

Ημιτελικοί

12 Σεπτέμβρη

Λιθουανία/Ελλάδα – Τουρκία/Πολωνία

Γερμανία/Σλοβενία – Φινλανδία/Γεωργία

Τελικοί

14 Σεπτέμβρη

17:00 Μικρός Τελικός

21:00 Τελικός

