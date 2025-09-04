Παναθηναϊκός: Η σταθερότητα του Τζούρισιτς, η φρεσκάδα του Ζαρουρί και η ενισχυμένη επίθεση

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη νέα σεζόν με υψηλές φιλοδοξίες, θέλοντας να κατακτήσει το πρωτάθλημα, να έχει καλή παρουσία στην Ευρώπη και να διεκδικήσει το Κύπελλο Ελλάδος. Στην Ευρώπη, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια δείχνει θετικά δείγματα, βρίσκοντας την ευκαιρία για αξιόλογη πορεία στο Europa League μετά τον αποκλεισμό από το UEFA Champions League.
Στην Ελλάδα, όμως, η πρεμιέρα της Super League με τον Λεβαδειακό δεν εξελίχθηκε όπως ήθελαν οι πράσινοι, με το 1-1 να αφήνει κάποια προβληματισμό. Αναλυτικά, η ομάδα είχε στο πρώτο ημίχρονο πολύ υψηλό δείκτη xG (1,93), δείχνοντας κυριαρχία, επιθετική ενέργεια και δημιουργικότητα, με 15 τελικές προσπάθειες, ένα γκολ και δύο δοκάρια. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η εικόνα άλλαξε: κουρασμένος και πιο χαλαρός ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να απειλήσει, με xG μόλις 0,14, μηδενικές τελικές και κανένα γκολ, αποτυπώνοντας τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο ημίχρονα.
