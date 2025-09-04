Ο Τάσος Μπακασέτας, αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, μίλησε με ειλικρίνεια και πάθος στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον πρώτο αγώνα της «γαλανόλευκης» με τη Λευκορωσία (05/09, 21:45).

Με φόντο την πολυετή απουσία της Εθνικής από μεγάλες διοργανώσεις, τόνισε τη σημασία της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, την πίστη στο πλάνο του προπονητή, την ενίσχυση από τους νέους παίκτες και τη δύναμη που αντλεί η ομάδα από τη στήριξη του κόσμου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την απουσία της Εθνικής από μεγάλες διοργανώσεις: «Για να είμαι ειλικρινής… Σίγουρα υπάρχει άγχος όταν αγωνίζεσαι για την Εθνική. Είναι δημιουργικό άγχος, συνοδεύεται από μεγάλο κίνητρο. Θέλουμε πολύ να προκριθούμε στο Μουντιάλ. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία συμμετοχή της Εθνικής σε μεγάλη διοργάνωση».

Για το τι έχει πλέον η Εθνική: «Δεν θέλω να ψάξω για δικαιολογίες, ότι έλειπε κάτι. Υπήρχε εμπειρία και ταλέντο. Το θετικό τώρα είναι ότι έχουν αναδειχθεί πολλοί νέοι παίκτες. Σίγουρα σημαντικός είναι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σκοράρουμε πιο εύκολα, κάτι που είναι ευχάριστο τόσο για τους παίκτες όσο και για τον κόσμο. Στόχος μας είναι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Για το πλάνο της ομάδας: «Πρέπει να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή, ο οποίος γνωρίζει τι χρειάζεται. Να είμαστε πιο αποδοτικοί. Θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, ώστε αυτά τα παιχνίδια να κλείσουν με θετικό πρόσημο».

