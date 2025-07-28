Πείσμα, πίστη, αυταπάρνηση για την επίτευξη του στόχου, μεθοδευμένη δουλειά και… ευρωπαϊκή αυτοπεποίθηση.

Ο Παναθηναϊκός κατάλαβε πολύ καλά πως οι Ρέιντζερς μόνο… άτρωτοι δεν είναι και πως με εμφάνιση όπως εκείνη των 60 πρώτων λεπτών στη Γλασκώβη, η βραδιά της Τετάρτης στο ΟΑΚΑ μπορεί να προστεθεί στην ευρωπαϊκή ιστορία του συλλόγου.

Το 2-0 των «διαμαρτυρόμενων» από την αναμέτρηση της περασμένης Τρίτης μπορεί δεδομένα να καθιστά δύσκολη την αποστολή των «πράσινων» για την ολική ανατροπή.

Ωστόσο, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια έδειξε πως μπορεί να το πετύχει, να διορθώσει τα λάθη, να… στείλει την μπάλα στα δίχτυα στις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν και φυσικά να πανηγυρίσει μαζί με τον κόσμο. Και αυτό το τελευταίο είναι που έχουν μόνιμα στο μυαλό τους παίκτες και προπονητής στην ομάδα από τη στιγμή που τελείωσε το παιχνίδι στο «Άιμπροξ» πριν από πέντε βράδια.

Άλλωστε, αν παρατήρησε κανείς και την κίνηση του Τάσου Μπακασέτα προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στην έδρα των Ρέιντζερς, έγινε αντιληπτό πως παρά το γεγονός πως ο φωτεινός πίνακας έγραφε 2-0 εις βάρος του «τριφυλλιού», ουδείς πίστευε πως η υπόθεση τελείωσε εκεί.

«Σε μια εβδομάδα…» έδειχνε ο «Μπάκα» προς τους ταξιδιώτες στη Γλασκώβη που στήριξαν με ένταση τον Βιτόρια και τους παίκτες του και τώρα στο ΟΑΚΑ ο οργανισμός θέλει μια βραδιά που θα μπορέσει να αποκτήσει μια θέση στην ιστορία του κλαμπ, ανάμεσα σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά ματς.

Άλλωστε, η ενότητα ομάδας και εξέδρας στον Παναθηναϊκό έχει αποδείξει πολλάκις πως μπορεί να φέρει το πιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακόμα και μέσα στην περασμένη σεζόν, το 2-0 επί της Λανς με Πελίστρι και Τετέ με το ΟΑΚΑ να σείεται, το 3-2 επί της Φιορεντίνα που έγινε σημείο αναφοράς της αγωνιστικής περιόδου για τον σύλλογο, έχοντας καταφέρει -αν και σε νύχτα με ψύχος- προηγουμένως να εξασφαλιστεί και η πρόκριση με το απαραίτητο σκορ απέναντι στη Βίκινγκουρ.

Το 2023 το εντυπωσιακό 2-0 επί της Βιγιαρεάλ στα γκρουπ του Europa League αποτέλεσε ακόμα ένα μαγικό ευρωπαϊκό βράδυ στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό και αν γυρίσουμε τον χρόνο λίγο πιο πίσω, η ιστορία έχει γράψει και αποδείξει γιατί οι «πράσινοι» έχουν άλλη βαρύτητα στα χρονικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Από τη Ρόμα με τον Σισέ, στην Ανόρθωση με τον Καραγκούνη για την πρόκριση το 2008, τη φοβερή ανατροπή στην κόντρα με τη Βίσλα στα προκριματικά του Champions League το καλοκαίρι του 2005, την ανυπέρβλητη βραδιά με τη Γιουβέντους με τον… «Σόουζα, εν στάσει, εκτελεί την παλιά του ομάδα», το 3-0 επί της Λέγκια το 1996 και πάει λέγοντας…

Τώρα, είναι η σειρά του Φώτη Ιωαννίδη, του Τζούριτσιτς, του Μπακασέτα, του Τετέ, του Τσιριβέγια και των υπολοίπων, που θέλουν να βγουν στο χορτάρι του ΟΑΚΑ το βράδυ της Τετάρτης και ν' αντικρίσουν από τους οπαδούς την ίδια «δίψα» που έχουν κι εκείνοι. Μια βόλτα στα social media των ποδοσφαιριστών τις ώρες που ακολούθησαν την πρώτη αναμέτρηση με τους Ρέιντζερς ήταν αρκετή για να πειστεί κανείς για το πόσο πολύ άπαντες είχαν στρέψει άμεσα την προσοχή τους στη ρεβάνς και θέλουν να γυρίσει το 2-0.

Η κίνηση των εισιτηρίων έχει εξελιχθεί με απόλυτα ικανοποιητικούς ρυθμούς, τόσο που οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 50.000 κόσμο την Τετάρτη στην Καλογρέζα. Το κάλεσμα Βιτόρια και παικτών εισακούστηκε από τους φίλους του «τριφυλλιού» και η ανταπόκριση σε αυτό συνεχίζεται…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.