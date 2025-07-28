Τσιτσιπάς: Η σχέση με τον πατέρα μου αξίζει περισσότερα απ’ όσα της δώσαμε στο παρελθόν

Ένα νέο ξεκίνημα, υπό την καθοδήγηση και πάλι του πατέρα του και απαλλαγμένος από τις ενοχλήσεις στη μέση, θέλει να κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 26χρονος τενίστας, που ετοιμάζεται να λάβει μέρος ATP Masters 1000 που διεξάγεται στο Τορόντο του Καναδά, μίλησε για το δύσκολο διάστημα που πέρασε, τη σχέση με τον πατέρα του και τις προκλήσεις που έχει μπροστά.

«Έχω περάσει πολλά τις τελευταίες εβδομάδες και το διάστημα που έμεινα μακριά από το γήπεδο με βοήθησε πολύ. Μπόρεσα να σκεφτώ, να δουλέψω το σώμα μου, να δω ειδικούς και γιατρούς - ανθρώπους που πραγματικά μπορούν να με βοηθήσουν. Νιώθω πολύ, πολύ καλύτερα. Δεν θα φανταζόμουν πριν από τρεις εβδομάδες ότι θα ήμουν σε αυτή την κατάσταση, γιατί τότε ήμουν πραγματικά σε άσχημη φάση. Όταν δεν είσαι καλά σωματικά, επηρεάζονται όλα - και το μυαλό κι η ψυχολογία σου. Σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να μείνεις δυνατός. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στο Τορόντο. Δεν ήταν εξαρχής στο πρόγραμμά μου, αλλά είναι μια ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα», τόνισε.

Όσον αφορά την περίοδο που προηγήθηκε κι η οποία ήταν γεμάτη αλλαγές είπε: «Ήταν ένα πραγματικό rollercoaster, δεν θα το κρύψω. Όποιος το έβλεπε απ’ έξω, θα το ένιωθε έτσι. Εγώ το ένιωθα έτσι, γιατί το ζούσα καθημερινά. Κάθε μέρα ήταν σαν καταιγίδα. Έπρεπε να παλέψω με σκέψεις, συναισθήματα, αποφάσεις. Ωριμάζω, γίνομαι ενήλικας, και αυτές οι επιλογές είναι κομμάτι της πορείας μου. Τώρα μπορώ να πω ότι τα νερά ηρεμούν, αρχίζω να βρίσκω κατεύθυνση, και νιώθω ανακούφιση που βρίσκω ξανά τον δρόμο μου. Έκανα λάθη - όλοι κάνουμε. Τα αναγνωρίζω και θέλω να προχωρήσω μπροστά, πιο σοφός».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην επιστροφή του πατέρα του, Απόστολου, στην προπονητική του ομάδα: «Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάληξη πέρυσι με τον πατέρα μου. Με έφερε σε σημείο που δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου. Η σχέση μας έληξε με τρόπο άσχημο, απρόσμενο, κι εγώ ο ίδιος δεν αντέδρασα με ωριμότητα. Έχασα τον εσωτερικό μου έλεγχο. Υπάρχουν πολλά που μετανιώνω και δεν θέλω να τα ξαναζήσω. Έχουμε μιλήσει πολύ από τότε. Ήταν κοντά μου ως πατέρας, όχι ως προπονητής. Είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε ανοιχτά, κι αυτό βοήθησε. Θέλω να είμαι πιο αυστηρός μαζί του. Κάποιες φορές θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Του εξηγώ ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται όπως εγώ τα θέλω. Αυτή η σχέση αξίζει περισσότερα απ’ όσα της δώσαμε στο παρελθόν. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι στον τρόπο που επικοινωνούμε και απόλυτα ειλικρινείς».

