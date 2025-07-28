bwin - Ντραγκομίροβα at her best - Χρυσό και τρίτο ρεκόρ!

Μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Αναστασία Ντραγκομίροβα, μέλος του Team Future της bwin, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία και την παρουσία της ανάμεσα στις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες των συνθέτων αγωνισμάτων.

Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο, η 23χρονη πρωταθλήτρια - τις προσπάθειες της οποίας στηρίζει η bwin- κατέκτησε το Χρυσό Μετάλλιο, καταρρίπτοντας για 3η φορά μέσα στη σεζόν το πανελλήνιο ρεκόρ επτάθλου Κ23! Μόλις μία εβδομάδα μετά την εξαιρετική εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23, η Ντραγκομίροβα συγκέντρωσε 6.163 βαθμούς, αφήνοντας πίσω της το προηγούμενο ρεκόρ των 6.054 βαθμών. Μάλιστα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πρώτευσε στα έξι πρώτα αγωνίσματα: 100μ. εμπόδια, ύψος, σφαιροβολία, 200μ., μήκος και ακοντισμό.

Με αυτή την επίδοση, η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ πλησίασε εντυπωσιακά το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών (6.235 β.) και πλέον είναι η 2η Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα, αποδεικνύοντας ότι η κορυφή βρίσκεται πλέον εντός των δυνατοτήτων της και καθιερώνοντας πλέον το όνομα της δίπλα από τις μεγάλες επιδόσεις!

Η Ντραγκομίροβα είχε προηγουμένως κατακτήσει την 4η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 στο Μπέργκεν της Νορβηγίας, με 6.054 βαθμούς επίδοση που αποτέλεσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ23, συντρίβοντας το προηγούμενο δικό της (6.039 β.). Mε την bwin στο πλευρό της, βαδίζει με σταθερά βήματα προς την κορυφή.

Μέσα από το πρόγραμμα Team Future, το βραβευμένο στοιχηματικό brand παραμένει πιστό στη δέσμευσή του να στηρίζει έμπρακτα τους νέους αθλητές που διαμορφώνουν το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Αναστασία Ντραγκομίροβα, μαζί με τους: Ελίνα Τζένγκο, Οδυσσέα Μουζενίδη, Σοφία Κεσσίδη και Τάσο Λατιφλλάρι, πέντε ανερχόμενα ταλέντα που εκπροσωπούν τη νέα γενιά με πάθος και αφοσίωση.

Η στήριξη της bwin δεν εξαντλείται σε οικονομικά μέσα, αντανακλάται και σε ουσιαστικές δράσεις, όπως η δημιουργία του υπερσύγχρονου προπονητικού κέντρου στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Ένας χώρος σχεδιασμένος για να ενισχύει την καθημερινή προετοιμασία και να καλλιεργεί τη νοοτροπία του πρωταθλητή.

Στο πλευρό της Ντραγκομίροβα, ο προπονητής Γιώργος Μποτσκαριώβ, με τον οποίο την ενώνει μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης και κοινής πορείας. Η συμβολή του υπήρξε καταλυτική στη διαμόρφωση μιας δυναμικής ομάδας που συνεχώς υπερβαίνει τον εαυτό της.

Το Team Future είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι το όραμα, η στήριξη και η ευκαιρία μπορούν να επενδύσουν δυναμικά στο αύριο. Και η bwin συνεχίζει να επενδύει στους αθλητές που τολμούν να ονειρεύονται, να προσπαθούν και να ξεχωρίζουν.

