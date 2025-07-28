Οι δέκα πιο ακριβές μεταγραφές του καλοκαιριού - Οι εννιά από ομάδες της Premier League

«Βροχή» πέφτουν τα εκατομμύρια για τις αγορές ποδοσφαιριστών και αυτό το καλοκαίρι. Παρότι έχουμε ακόμη πάνω από έναν μήνα για να κλείσει το «παράθυρο», οι ομάδες με τα μεγάλα πορτοφόλια δεν έχουν τσιγκουνευτεί τα έξοδα και έχουν ήδη γίνει πολύ μεγάλες αγορές.



Η πιο δαπανηρή κίνηση μέχρι τώρα έχει γίνει από τη Λίβερπουλ, που αγόρασε τον Φλόριαν Βιρτς από τη Λεβερκούζεν με 125 εκατ. ευρώ. Μάλιστα οι Reds είναι κοντά στο να δώσουν ένα ανάλογα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν και τον Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ.

Η δεύτερη ολοκληρωμένη πιο ακριβή μεταγραφή ανήκει επίσης στους πρωταθλητές Αγγλίας, με τοννα κόστισε 95 εκατ. ευρώ για να έρθει από την Άιντραχτ. Οι δύο επόμενες θέσεις, τρίτη και τέταρτη, ανήκουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 75 εκατ. στην Μπρέντφορντ για τονκαι άλλα 74,2 εκατ. στην Γουλβς για τονΠέμπτη ακριβότερη προσθήκη είναι αυτή τουπου πήγε στην Άρσεναλ από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για 70 εκατ. ευρώ. Το Top 10 περιλαμβάνει μόνο μεταγραφές ομάδων της Premier League, με εξαίρεση την έκτη θέση, που βρίσκεται η μετακίνηση τουαπό την Αταλάντα στην Αλ-Καντσία της Σαουδικής Αραβίας για 68,25 εκατ. ευρώ.Στην έβδομη θέση, είναι τα 65,8 εκατ. που δαπάνησε η Άρσεναλ για να πάρει τοναπό τη Σπόρτινγκ, στην όγδοη τα 64,3 εκατ. της Τσέλσι στη Ντόρτμουντ για τον, στην ένατη τα 63,8 εκατ. της Τότεναμ στη Γουέστ Χαμ για τονκαι στη δέκατη τα 63,7 εκατ. της Τσέλσι στην Μπράιτον για τονΓια να βρούμε αγορά εκτός Αγγλίας από άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, πρέπει να φτάσουμε στην ενδέκατη θέση, με τα 62,5 εκατ. ευρώ που έδωσε η Ρεάλ για να πάρει τοναπό την Μπόρνμουθ. Η «βασίλισσα» έχει άλλες δύο αγορές στο Top 20, με τα 50 εκατ. στην Μπενφίκα για τον(15η θέση) και τα 45 εκατ. στη Ρίβερ Πλέιτ για τον(17η θέση).

