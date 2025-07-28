Οι δέκα πιο ακριβές μεταγραφές του καλοκαιριού - Οι εννιά από ομάδες της Premier League

«Βροχή» πέφτουν τα εκατομμύρια για τις αγορές ποδοσφαιριστών και αυτό το καλοκαίρι. Παρότι έχουμε ακόμη πάνω από έναν μήνα για να κλείσει το «παράθυρο», οι ομάδες με τα μεγάλα πορτοφόλια δεν έχουν τσιγκουνευτεί τα έξοδα και έχουν ήδη γίνει πολύ μεγάλες αγορές.
Η πιο δαπανηρή κίνηση μέχρι τώρα έχει γίνει από τη Λίβερπουλ, που αγόρασε τον Φλόριαν Βιρτς από τη Λεβερκούζεν με 125 εκατ. ευρώ. Μάλιστα οι Reds είναι κοντά στο να δώσουν ένα ανάλογα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν και τον Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ.
Η δεύτερη ολοκληρωμένη πιο ακριβή μεταγραφή ανήκει επίσης στους πρωταθλητές Αγγλίας, με τον Ούγκο Εκιτικέ να κόστισε 95 εκατ. ευρώ για να έρθει από την Άιντραχτ. Οι δύο επόμενες θέσεις, τρίτη και τέταρτη, ανήκουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 75 εκατ. στην Μπρέντφορντ για τον Μπράιαν Εμπουεμό και άλλα 74,2 εκατ. στην Γουλβς για τον Ματέους Κούνια.
Πέμπτη ακριβότερη προσθήκη είναι αυτή του Μάρτιν Θουμπιμέντι που πήγε στην Άρσεναλ από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για 70 εκατ. ευρώ. Το Top 10 περιλαμβάνει μόνο μεταγραφές ομάδων της Premier League, με εξαίρεση την έκτη θέση, που βρίσκεται η μετακίνηση του Ματέο Ρετέγκι από την Αταλάντα στην Αλ-Καντσία της Σαουδικής Αραβίας για 68,25 εκατ. ευρώ.
Στην έβδομη θέση, είναι τα 65,8 εκατ. που δαπάνησε η Άρσεναλ για να πάρει τον Βίκτορ Γκιόκερες από τη Σπόρτινγκ, στην όγδοη τα 64,3 εκατ. της Τσέλσι στη Ντόρτμουντ για τον Τζέιμι Γκίτενς, στην ένατη τα 63,8 εκατ. της Τότεναμ στη Γουέστ Χαμ για τον Μοχάμεντ Κούντους και στη δέκατη τα 63,7 εκατ. της Τσέλσι στην Μπράιτον για τον Ζοάο Πέδρο.
Για να βρούμε αγορά εκτός Αγγλίας από άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, πρέπει να φτάσουμε στην ενδέκατη θέση, με τα 62,5 εκατ. ευρώ που έδωσε η Ρεάλ για να πάρει τον Ντιν Χάουσεν από την Μπόρνμουθ. Η «βασίλισσα» έχει άλλες δύο αγορές στο Top 20, με τα 50 εκατ. στην Μπενφίκα για τον Άλβαρο Καρέρας (15η θέση) και τα 45 εκατ. στη Ρίβερ Πλέιτ για τον Φράνκο Μασταντουόνο (17η θέση).
