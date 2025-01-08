To πανόραμα του Κυπέλλου: Ντέρμπι αιωνίων στους «8» - Έκλεισε τετράδα ο Asteras

Ντέρμπι αιωνίων θα έχουμε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο του Ατρόμητου και θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό, με την πρώτη μάχη τους να διεξάγεται σε μία εβδομάδα (15/01).

Όσον αφορά στην άλλη μεριά του ταμπλό, ο Asteras AKTOR ντούμπλαρε τις νίκες του απέναντι στον Πανιώνιο και περιμένει στα ημιτελικά τον ΟΦΗ. Κάτι που σημαίνει πως θα έχουμε μια επαρχιακή ομάδα στον τελικό.

Πρώτα ματς

ΟΦΗ - Παναχαϊκή 5-0

Πανιώνιος - Asteras Aktor 0-2

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 1-0

15/1

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Ρεβάνς

Τετάρτη 08/01

Asteras AKTOR – Πανιώνιος 2-0

Πέμπτη 09/01

Παναχαϊκή – ΟΦΗ 17:00

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 19:30

05/02

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πρώτα ματς: 26 Φεβρουαρίου 2025, Ρεβάνς: 2 Απριλίου 2025

Path 1: Asteras AKTOR / ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Path 2: Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

Tελικός:

Νικητής Path 1 - Νικητής Path 2

