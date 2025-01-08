To πανόραμα του Κυπέλλου: Ντέρμπι αιωνίων στους «8» - Έκλεισε τετράδα ο Asteras

Ντέρμπι αιωνίων θα έχουμε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο του Ατρόμητου και θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό, με την πρώτη μάχη τους να διεξάγεται σε μία εβδομάδα (15/01).
Όσον αφορά στην άλλη μεριά του ταμπλό, ο Asteras AKTOR ντούμπλαρε τις νίκες του απέναντι στον Πανιώνιο και περιμένει στα ημιτελικά τον ΟΦΗ. Κάτι που σημαίνει πως θα έχουμε μια επαρχιακή ομάδα στον τελικό.
Πρώτα ματς
ΟΦΗ - Παναχαϊκή 5-0
Πανιώνιος - Asteras Aktor 0-2
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 1-0
15/1
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
Ρεβάνς
Τετάρτη 08/01
Asteras AKTOR – Πανιώνιος 2-0
Πέμπτη 09/01
Παναχαϊκή – ΟΦΗ 17:00
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 19:30
05/02
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Τα ζευγάρια των ημιτελικών
Πρώτα ματς: 26 Φεβρουαρίου 2025, Ρεβάνς: 2 Απριλίου 2025
Path 1: Asteras AKTOR / ΟΦΗ vs Παναχαϊκή
Path 2: Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ
Tελικός:
Νικητής Path 1 - Νικητής Path 2
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.