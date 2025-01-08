Μάνατζερ Αλμιρόν: «Προτεραιότητά του να μείνει στην Ευρώπη»

Ως προτεραιότητα την παραμονή του πελάτη του στην Ευρώπη, σημείωσε μέσω δηλώσεών του ο εκπρόσωπος του Μιγκέλ Αλμιρόν.

Ο Ντάνιελ Κάμπο προχώρησε σε διευκρίνιση μετά τα όσα ακούγονται και γράφονται περί συμφωνίας του Παραγουανού εξτρέμ στην Σάρλοτ. Μάλιστα, ο μάνατζερ του 31χρονου ανέφερε πως ο ποδοσφαιριστής έχει 3 ημέρες άδειας και γι’ αυτό εθεάθη στο αεροδρόμιου του Παρισιού.

Τονίζει δε, πως η προτεραιότητα του Μιγκέλ Αλμιρόν είναι η παραμονή του στην Ευρώπη.

«Ο παίκτης είναι σε τριήμερες διακοπές, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο από πλευράς της Σάρλοτ. Δεν είναι προτεραιότητα του Μιγκέλ η άφιξή του στην Αμερική, μου έχει πει ότι θέλει να συνεχίσει να παίζει στην Ευρώπη», σχολίασε σε μέσω της Λατινικής Αμερικής ο Ντάνιελ Κάμπο, μάνατζερ του παίκτη της Νιούκαστλ.

Υπενθυμίζεται, πως ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Μιγκέλ Αλμιρόν, με τις «καρακάξες» να ζητούν ένα ποσό στα 6 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσουν και ο ίδιος φέρεται να ψάχνει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.

