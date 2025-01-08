Κύπελλο: Ο Παναθηναϊκός στους «8» - Δεύτερη νίκη με 2-1 τον Ατρόμητο

Ο Παναθηναϊκός νίκησε και πάλι με 2-1 τον Ατρόμητο, αυτή την φορά στο OAKA, στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και εξασφάλισε έτσι και τυπικά το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Πελίστρι άνοιξε το σκορ στο 4’ για το «τριφύλλι», που έβγαλε μερικές πολύ ωραίες συνεργασίες στο πρώτο ημίχρονο αλλά «κατέβασε στροφές» στην επανάληψη, ενώ ο Μπακασέτας στο 33’ του έδωσε αέρα δύο τερμάτων.

Με τον Γερεμέγεφ να έχει δοκάρι στο 47’ και τους Περιστεριώτες, οι οποίοι ανέβηκαν στο δεύτερο μέρος, να μειώνουν με τον Αθανασίου στο 50’ και τον Πάλμερ-Μπράουν να επιστρέφει στην δράση μετά από 15 μήνες, μπαίνοντας αλλαγή.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους «8», σε διπλά παιχνίδια, με το πρώτο να είναι προγραμματισμένο για τις 15 Ιανουαρίου, στην Καλογρέζα.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-3-3, τον Λοντίγκιν στην εστία και τους Κώτσιρα, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Στον άξονα ήταν ο Τσέριν με τους Μπακασέτα-Ουναΐ μπροστά του, ενώ Πελίστρι και Μαντσίνι αγωνίστηκαν στα δύο «φτερά» και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ατρόμητος από την άλλη «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-2-3-1, τον Κοσέλεφ κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Μουντές, Σταυρόπουλος, Μπρόρσον και Πομόνης ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Με τους Τσιγγάρα και Καραμάνη να είναι οι «κόφτες» και τους Καλοσκάμη, Ουάρντα και Αθανασίου να συνθέτουν την τριάδα πίσω από τον σέντερ φορ Φαν Φέερτ.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός πίεσε ψηλά από το ξεκίνημα τον Ατρόμητο, θέλοντας να πάρει την κατοχή και να πετύχει ένα γρήγορο γκολ που θα απλοποιούσε τα πράγματα…

Το κατάφερε, μόλις στο 4ο λεπτό, μέσα από ένα πολύ όμορφο σε δημιουργία και εκτέλεση τέρμα, καθώς ο Μπακασέτας πάσαρε πανέμορφα στο χώρο στον Πελίστρι, που μπήκε στην περιοχή από δεξιά και με διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0.

Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια, με τους «πράσινους» να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο, προσπαθώντας να απειλήσουν με συνδυασμούς κυρίως από τον άξονα και τους Περιστεριώτες να μην μπορούν να κρατήσουν μπάλα για να κάνουν αισθητή την παρουσία τους.

Μάλιστα, είδαν τον Κοσέλεφ να τους γλιτώνει και από ένα δεύτερο γκολ… εις διπλούν, στο 23’. Όταν από τον ωραίο συνδυασμό του Γερεμέγεφ με τον Μπακασέτα, ο δεύτερος βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου, που απέκρουσε το δυνατό σουτ του, όπως και αυτό του επερχόμενου Πελίστρι, διώχνοντας σε κόρνερ…

Δεν συνέβη το ίδιο, ωστόσο, και δέκα λεπτά μετά, καθώς από την πάσα του Τσέριν ο Μπακασέτας σέντραρε από δεξιά, η μπάλα πήρε φάλτσα, ο Γεντβάι μπέρδεψε τον Κοσέλεφ αλλά δεν βρήκε την μπάλα και αυτή κατέληξε στα δίχτυα, για το 2-0 του Παναθηναϊκού!

Οι φιλοξενούμενοι κατέγραψαν την πρώτη του αξιόλογη φάση στο 44’, όταν από μια βαθιά μπαλιά του Τσιγγάρα, ο Αθανασίου έφυγε στην «πλάτη» του Σένκεφελντ, σούταρε από αριστερά και διαγώνια, αλλά ο Λοντίγκιν έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με το «τριφύλλι» να χάνει διπλή ευκαιρία για τρίτο τέρμα, αφού η προβολή του Γερεμέγεφ μετά τη σέντρα του Μλαντένοβιτς από αριστερά σταμάτησε στο δοκάρι του Κοσέλεφ, ενώ ο επερχόμενος Πελίστρι αστόχησε από πολύ κοντά…

Και, αφού δεν έγινε το 3-0, όπως συμβαίνει… συνήθως, έγινε το 2-1. Καθώς από ένα λάθος γύρισμα του Ουναΐ, η μπάλα έφτασε στον Αθανασίου, ο οποίος με συρτό σουτ μείωσε το σκορ για τον Ατρόμητο, στο 50ο λεπτό.

Μάλιστα, η ομάδα των δυτικών προαστείων πήρε κάποια μέτρα στο γήπεδο στη συνέχεια, θέλοντας να εκμεταλλευτεί και το μομέντουμ. Ωστόσο, η επόμενη καλή στιγμή άνηκε στον Παναθηναϊκό, με τον Κοσέλεφ να αποκρούει με υπερένταση το απευθείας φάουλ του Μπακασέτα, στο 60’!

MVP: Πολύ καλό ματς, ένα ακόμα, από τον Τάσο Μπακασέτα σήμερα! Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε την πανέμορφη ασίστ στο πρώτο τέρμα της ομάδας του, είχε μια χαμένη ευκαιρία στη συνέχεια ενώ ήταν εκείνος που πέτυχε το δεύτερο γκολ, με την… πονηρή σέντρα-σουτ που επιχείρησε. Όλα αυτά μέσα σε 45 λεπτά...

Η «σφυρίχτρα»: Μάλλον… απαρατήρητος πέρασε, όπως οφείλουν να κάνουν άλλωστε οι διαιτητές στα παιχνίδια, ο Παπαπέτρου. Δεν είχε να διαχειριστεί και κάποια δύσκολη φάση, βέβαια, αλλά άφησε και αυτός το ματς να παιχτεί. «Ελέγχεται» μόνο ο VARίστας Παπαδόπουλος για ένα πέναλτι που ζήτησαν οι γηπεδούχοι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Λοντίγκιν. Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Γεντβάι (72' λ.τ. Πάλμερ-Μπράουν), Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Ουναΐ (53' λ.τ. Μαξίμοβιτς), Μπακασέτας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μαντσίνι (72' Λημνιός).

Έμειναν στον πάγκο: Ντραγκόφσκι, Φικάι, Ζέκα, Νίκας, Ιωαννίδης, Νταμπίζας.

Ατρόμητος (Πάμπλο Γκαρσία): Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μπρόρσον (62' Τσακμάκης), Πομόνης (62' Τζοβάρας), Τσιγγάρας, Καραμάνης, Καλοσκάμης (72' Μπακού), Ουάρντα (46' Ουεντραόγκο), Αθανασίου, Φαν Φέερτ (62' Καρλίτος).

Έμειναν στον πάγκο: Σάλτας, Κίνι, Τσαντίλας, Μανσούρ.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών).

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος (Αθηνών), Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων).

4ος διαιτητής: Κώστας Κατοίκος (Αθηνών).

VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας).

AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου).

