Κορυφαίοι αθλητές του 2024 για τον ΣΕΓΑΣ Τεντόγλου, Στεφανίδη

Κορυφαίος αθλητής του 2024 στην ψηφοφορία του ΣΕΓΑΣ αναδείχθηκε για το 2024 ο Μίλτος Τεντόγλου, λόγω της κατάκτησης το χρυσού μεταλλίου στο μήκος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου της Ρώμης.

Κορυφαία αθλήτρια αναδείχθηκε η Κατερίνα Στεφανίδη, έχοντας κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στο επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου της Ρώμης και συμμετάσχει στον τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Στην κατηγορία Κ23, μέτρησαν οι επιτυχίες του Δημήτρη Παυλίδη στις ΗΠΑ στη σφαιροβολία, ενώ η Ελίνα Τζένγκο με τη συμμετοχή της στους τελικούς του ακοντισμού γυναικών σε Ρώμη και Παρίσι πρώτευσε με μικρή διαφορά της φιναλίστ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της ιταλικής πρωτεύουσας στα 200 μέτρα, Πολυνίκης Εμμανουηλίδου.

Στην κατηγορία Κ20, ο πέμπτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Λίμα στον ακοντισμό, Αντρέα Μίτα, κι η Ανδριάνα Μποντιώτη, η οποία έμεινε για μία θέση εκτός τελικού στα 3.000 μέτρα στιπλ, πήραν αντίστοιχα τις δύο πρώτες θέσεις.

Τέλος, στην κατηγορία των Κ18, το κοινό επέλεξε τον βαδιστή Παναγιώτη Σάλτη, ο οποίος ήταν έκτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μπάνσκα Μπιστρίτσα κι, όπως το 2023, την πρωταθλήτρια Ευρώπης στη σφαιροβολία, Μαρία Ραφαηλίδου.

Οι νικητές κι οι νικήτριες ανά κατηγορία θα βραβευτούν στην ετήσια γιορτή του ΣΕΓΑΣ τον επόμενο μήνα.

