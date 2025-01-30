Παναθηναϊκός: Το αφιέρωμα της Clutch Data στην αλλαγή Χουάντσο με τα «πράσινα»

Από συμπληρωματικός σε αναντικατάστατος. Αφιέρωμα της Clutch Data στον Ισπανό σταρ του Παναθηναϊκού για το πως έχει καταφέρει να ανεβάσει επίπεδο του πρωταθλητή Ευρώπης.

«Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ έφτασε στον Παναθηναϊκό σαν ένας ταλαντούχος ραλίστας, αλλά αυτή τη σεζόν αποδεικνύει πως είναι πολλά παραπάνω. Η εξέλιξή του είναι αξιοσημείωτη – δεν ταιριάζει απλά στο σύστημα, αποτελεί κομβικό κομμάτι της επιτυχίας της ομάδας. Ο Χουάντσο εξέλιξε το παιχνίδι του σε νέα ύψη. Συμβάλλει και στα δύο άκρα στο παρκέ, ευδοκιμεί σε κρίσιμες στιγμές και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες όταν η ομάδα του τον χρειάζεται περισσότερο, εδραιώνοντας τη θέση του ως θεμελιώδες κομμάτι των φιλοδοξιών του Παναθηναϊκού για την Euroleague».

Πηγή: skai.gr

