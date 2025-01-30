Την επόμενη εβδομάδα στις 5 Φεβρουαρίου, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στην «Adidas Arena» από την Παρί στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.



Με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το απόγευμα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ γνωστοποίησε στους φίλους της ομάδας πως εξασφάλισε επιπλέον 80 εισιτήρια για το παιχνίδι στην γαλλική πρωτεύουσα, ενημερώνοντας όσους το επιθυμούν να αποκτήσουν ένα από τα μαγικά χαρτάκια» τον τρόπο διάθεσή τους.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:





«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει πως η PARIS BASKETBALL διέθεσε επιπλέον 80 εισιτήρια για τον αγώνα στο Παρίσι στις 5 Φεβρουαρίου PARIS-OLYMPIACOS.



Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε ακόμα μπορείτε να συμπληρώσετε εκ νέου τη φόρμα https://www.olympiacosbc.gr/el/away-tickets-euroleague-24-25.html και θα λάβετε ενημέρωση μέχρι αύριο (Παρασκευή 31.01) για την πληρωμή.



Σχετικά με τα εισιτήρια για τον αγώνα στη Βαρκελώνη στις 7 Φεβρουαρίου BARCELONA-OLYMPIACOS έχουν ήδη εξαντληθεί, και όσοι λάβουν εισιτήρια θα ενημερωθούν με email έως αύριο.



Για όλα τα μεμονωμένα εισιτήρια αγώνων θα πρέπει να συμπληρώνεται αποκλειστικά η συγκεκριμένη φόρμα: https://www.olympiacosbc.gr/el/away-tickets-euroleague-24-25.html».

