Μονακό: Κοντά σε συμφωνία με Άγιαξ για τον Τζόρνταν Χέντερσον

Η Μονακό είναι κοντά σε συμφωνία με τον Άγιαξ για την απόκτηση του Τζόρνταν Χέντερσον - Με τη Λίβερπουλ ο Χέντερσον είχε 492 εμφανίσεις

Μονακό: Κοντά σε συμφωνία με Άγιαξ για Χέντερσον

Έτοιμος να αλλάξει περιβάλλον είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον. Η Μονακό είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για να αποκτήσει τον 34χρονο μέσο από τον Άγιαξ.

Ο Άγγλος άλλοτε αρχηγός της Λίβερπουλ, που εφόσον όλα πάνε καλά θα υπογράψει για μιάμιση σεζόν με την ομάδα της Ligue 1, έχει φέτος 31 συμμετοχές και 5 ασίστ με τον «Αίαντα».

Με τη Λίβερπουλ είχε 492 εμφανίσεις, 33 γκολ και 58 ασίστ από το 2011 μέχρι το 2023.

Πηγή: sport-fm.gr

