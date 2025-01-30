Μονακό: Κοντά σε συμφωνία με Άγιαξ για Χέντερσον

Έτοιμος να αλλάξει περιβάλλον είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον. Η Μονακό είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για να αποκτήσει τον 34χρονο μέσο από τον Άγιαξ.



Ο Άγγλος άλλοτε αρχηγός της Λίβερπουλ, που εφόσον όλα πάνε καλά θα υπογράψει για μιάμιση σεζόν με την ομάδα της Ligue 1, έχει φέτος 31 συμμετοχές και 5 ασίστ με τον «Αίαντα».



Με τη Λίβερπουλ είχε 492 εμφανίσεις, 33 γκολ και 58 ασίστ από το 2011 μέχρι το 2023.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: AS Monaco are closing in on deal to sign Jordan Henderson from Ajax as new midfielder!



Permanent move almost agreed on contract until June 2026.



Here we go, soon 💣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/zdKo518vf2 January 30, 2025

