Το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το κρίσιμο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 που σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις μάχες του φετινού πρωταθλήματος.

Την Κυριακή (23/02) όλα περιστρέφονται γύρω από το ματς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» όπου οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τον «δικέφαλο» του βορρά στις 20:30, στο πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής.

Προηγούνται χρονικά οι δοκιμασίες των άλλων διεκδικητών του τίτλου, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λαμίας εκτός έδρας στις 17:00 και την ΑΕΚ να έχει επικίνδυνη έξοδο στην Τρίπολη κόντρα στον Asteras Aktor στις 19:30. Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 16:30 με την αναμέτρηση Άρης-Παναιτωλικός.

Η δράση, όμως, αρχίζει το Σάββατο (22/02) με τρεις αγώνες. Στις 17:00 παίζουν Athens Kallithea-ΟΦΗ, στις 19:30 Ατρόμητος-Πανσερραϊκός και 30 λεπτά αργότερα Βόλος-Λεβαδειακός.

Μόλις ακουστεί το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ από τους δημοσιογράφους, μέχρι την ώρα που η… μπάλα περνά στους ακροατές, μόλις ανοίξουν οι γραμμές.

Το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και όλα τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος έχουν την υπογραφή του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου.

Του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



