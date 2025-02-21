Έδειξαν τα δόντια τους στους Κλίπερς οι ψυχωμένοι Μπακς. Λίγες ώρες μετά την τιμωρία του ΝΒΑ στον Πόρτις, τα «ελάφια» συσπειρώθηκαν, έβγαλαν αντίδραση και επικράτησαν 116-110 της ομάδας του Λος Άντζελες. Επιστροφή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης πετυχαίνοντας 25 πόντους, ενώ Μπρουκ Λόπες με 22 και Ντέιμιαν Λίλαρντ με 15 πόντους, ολοκλήρωσαν τη δουλειά!

Στην 4η περίοδο ήρθε η μεγάλη ανατροπή των Μπακς, οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν εννέα πόντους στις αρχές της, αλλά ο Greek Freak με 10 πόντους έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης.

Στο 30-24 ανέβηκαν οι Μπακς, ενώ οι Κλίπερς έπεσαν στο 31-24.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-29, 57-50, 80-89, 116-110

ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Κούζμα 13 (3/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 23 (8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λόπεζ 22 (4/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 μπλοκ), Πρινς 14 (4/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 λάθη), Λίλαρντ 15 (2/8 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Τρεντ 7 (1), Γκριν 9 (3/8 τρίποντα), Σιμς, Πόρτερ 13 (2 ασίστ)

ΚΛΙΠΕΡΣ (Τάιρον Λου): Κόφι 8, Λέοναρντ 25 (4/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ζούμπατς 20 (15 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Νταν 5 (1/1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 6 κλεψίματα), Χάρντεν 24 (2/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Σίμονς 6 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζόουνς 4, Μπογκντάνοβιτς 15 (4/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπατούμ 3 (1)

Tέταρτη σερί νίκη και με εκκωφαντικό τρόπο για τους Σέλτικς! Οι πρωταθλητές ήταν σαρωτικοί στη Φιλαδέλφεια και με πλουραλισμό στην επίθεση, αλλά και άμυνα που... έσπαγε κόκαλα, σάρωσαν τους Σίξερς με σκορ 124-104!

Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Πέιτον Πρίτσαρντ που πέτυχε 28 πόντους, ενώ ο Τζέιλεν Μπράουν με 20 ακολούθησε στο σκοράρισμα. Σημαντική αρωγή από τον Κρίσταπς Πορζίνγκις που ολοκλήρωσε το ματς με 17 πόντους, ενώ ο Γουάιτ και ο Τέιτουμ πέτυχαν double double με 16 πόντους/10 ριμπάουντ και 15 πόντους 11 ριμπάουντ αντίστοιχα.

Στην αντίπερα όχθη οι Σίξερς, που ήταν τρομερά άστοχοι, είχαν για πρώτο σκόρερ τους τον Πολ Τζορτζ με 17 πόντους, Μάξι και Ούμπρε είχαν από 16.

Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς στη δύσκολη νίκη των Λέικερς επί των Μπλέιζερς με σκορ 110-102! Ο «Βασιλιάς» δεν καταλαβαίνει από χρόνια και ηλικίες και με 40 πόντους λύγισε την ομάδα του Πόρτλαντ!

Ο Τζέιμς ήταν πραγματικός ηγέτης και σε συνδυασμό με την απουσία του Ντόνσιτς που έμεινε εκτός λόγω ξεκούρασης, πήρε στις πλάτες του τους Λέικερς πετυχαίνοντας 40 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε τέσσερς ασίστ.

Ο Ριβς με 32 πόντους ακολούθησε στο σκοράρισμα, ενώ ο Φίνι-Σμιθ είχε 10 πόντους. Για τους Μπλέιζερς, ο Ντένι Άβντιγια είχε 28 πόντους, ο Τουμάνι Καμαρά 19 πόντους και ο Σκουτ Χέντερσον 12 πόντους.

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ:

Πέισερς-Γκρίζλις 127-113

Σίξερς-Σέλτικς 104-124

Χοκς-Μάτζικ 108-114

Νετς-Καβαλίερς 97-110

Νικς-Μπουλς 113-111

Μπακς-Κλίπερς 116-110

Νάγκετς-Χόρνετς 129-115

Σπερς-Σανς 120-109

Μπλέιζερς-Λέικερς 102-110

