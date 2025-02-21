Λογαριασμός
UEFA: Εδραιώθηκε στην 11η θέση η Ελλάδα, τι σημαίνει αυτό για τον Παναθηναϊκό

Πολλά κέρδη για την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε εχθές στη Ρουμανία και γνώρισε 2η ήττα σε ισάριθμες αναμετρήσεις κόντρα στην Στεάουα Βουκουρεστίου (1-2, 2-0).

Έτσι, αποκλείστηκε από το Europa League και είπε αντίο στη φετινή του Ευρωπαϊκή πορεία.

Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός επικράτησε επί της Βίκινγκουρ στο ΟΑΚΑ με 2-0 και κατάφερε να σώσει την παρουσία του στο Conference League, παίρνοντας την πρόκριση στους 16.

