UEFA: Εδραιώθηκε στην 11η θέση η Ελλάδα, τι σημαίνει αυτό για τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε εχθές στη Ρουμανία και γνώρισε 2η ήττα σε ισάριθμες αναμετρήσεις κόντρα στην Στεάουα Βουκουρεστίου (1-2, 2-0).

Έτσι, αποκλείστηκε από το Europa League και είπε αντίο στη φετινή του Ευρωπαϊκή πορεία.

Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός επικράτησε επί της Βίκινγκουρ στο ΟΑΚΑ με 2-0 και κατάφερε να σώσει την παρουσία του στο Conference League, παίρνοντας την πρόκριση στους 16.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.