Tσεχία-Ελλάδα: Για να «σφραγίσει» την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση και ετοιμάζεται για μία σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Τσεχία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του EuroBasket 2025. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2025, στις 19:00, στην «Enteria Arena» του Παρντούμπιτσε (NovaSports Prime, ΕΡΤ 3, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Μετά από τέσσερις αγωνιστικές, η «γαλανόλευκη» βρίσκεται στην κορυφή του 6ου ομίλου με ρεκόρ 3-1, ενώ η Τσεχία ακολουθεί με 2-2. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει και τυπικά την πρόκριση, καθώς οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου εξασφαλίζουν θέση στη σπουδαία διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται πως η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει τη Δευτέρα στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας την Ολλανδία (21:30). Το σύνολο του Σπανούλη θέλει μία νίκη στα δύο τελευταία ματς για να προκριθεί, εκτός κι αν η Ολλανδία ηττηθεί στη Χάγη την Παρασκευή από τη Μεγάλη Βρετανία, οπότε προκρίνεται και χωρίς νίκη.

Στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου, η Ελλάδα επικράτησε της Τσεχίας με 72-64 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετές σημαντικές απουσίες αυτή τη φορά για την «επίσημη αγαπημένη», που καθιστούν πιο απαιτητικό το παιχνίδι. Πέρα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που φυσικά δεν είναι διαθέσιμος, δεν θα αγωνιστούν στο συγκεκριμένο «παράθυρο» οι Νικ Καλάθης, Κώστας Σλούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Κώστας Αντετοκούνμπο.

Πέρα από τους παραπάνω, νοκ άουτ για το σημαντικό ματς με την Τσεχία τέθηκε και ο Κώστας Παπανικολάου. Ο αρχηγός της ομάδας δεν ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρεί και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή. Εκτός για λόγους τακτικής έμειναν ακόμα οι Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης και Όμηρος Νετζήπογλου.

Η αποστολή αποτελείται από τους: Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Γιώργο Παπαγιάννη, Ιωάννη Παπαπέτρου, Ντίνο Μήτογλου, Δημήτρη Μωραΐτη, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Δημήτρη Κατσίβελη, Βασίλη Τολιόπουλο, Νίκο Χουγκάζ, Βαγγέλη Ζούγρη, Ναζ Μήτρου-Λονγκ και Νεοκλή Αβδάλα.

Η βαθμολογία του ομίλου:

Ελλάδα 3-1

Μεγάλη Βρετανία 2-2

Τσεχία 2-2

Ολλανδία 1-3

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Ολλανδία – Μεγάλη Βρετανία (21/2, 20:30)

Τσεχία – Ελλάδα (21/2, 19:00)

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Μεγάλη Βρετανία – Τσεχία (24/2, 21:30)

Ελλάδα – Ολλανδία (24/2, 21:30)

