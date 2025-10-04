Το μήνυμα του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα: «Συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά - Είναι μόνο η αρχή»

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει το 2/2 στο ξεκίνημα της φετινής Ευρωλίγκας, αφού μετά τη νίκη του επί της Μπάγερν Μονάχου, γνώρισε την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο «Telekom Center Athens». Μέσω μιας ανάρτησης που έκανε στα social media η «πράσινη» ΚΑΕ, τόνισε ότι αυτή ήταν μόνο η αρχή μιας μαραθώνιας σεζόν, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμά της ενόψει της συνέχειας,

«Συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά - Είναι μόνο η αρχή», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Παναθηναϊκός, ποστάροντας μαζί φωτογραφίες από την αναμέτρηση της ομάδας του Αταμάν με την Μπαρτσελόνα.

