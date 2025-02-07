Το ματς Άρης - Παναθηναϊκός και όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το κρίσιμο ματς Άρης-Παναθηναϊκός και όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος παίζονται στο γήπεδο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Την Κυριακή (09.02) τα βλέμματα στρέφονται στην Θεσσαλονίκη, όπου ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 19:30, με τις δύο ομάδες να κυνηγούν τη νίκη για να παραμείνουν μέσα στους στόχους τους.

Νωρίτερα στις 17:00 παίζουν Ολυμπιακός-Asteras Aktor και στις 20:30 η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό, με τους «ερυθρόλευκους» και την Ένωση να μην έχουν περιθώρια για απώλειες.

Το Σάββατο (08.02) ξεχωρίζει η μάχη της Κρήτης, με τον ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις 20:00, ενώ στις 17:00 ο Βόλος αντιμετωπίζει στην έδρα του τον Παναιτωλικό.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Δευτέρα (10.02) με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος-Athens Kallithea και Λαμία-Λεβαδειακός, με κοινή ώρα έναρξης στις 18:00.

Με τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε πάσα για να ακουστούν οι απόψεις των ακροατών.

Όλα αυτά στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Όλα τα παιχνίδια παίζονται εδώ!

Πηγή: skai.gr

