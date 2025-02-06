Στην αναμέτρηση για την 26η αγωνιστική της Euroleague, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 104-89 την Ανατολού Εφές.

Για ακόμη μία φορά τη φετινή σεζόν, ο Κέντρικ Ναν ήταν απλά… απολαυστικός, με τον Αμερικανό εκρηκτικό γκαρντ να πραγματοποιεί μια μυθική και πληθωρική εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος σούπερ σταρ των «πράσινων» ολοκλήρωσε το ματς με 36 πόντους, 7/10 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ισάριθμα κλεψίματα, συγκεντρώνοντας σε 33:15 λεπτά συμμετοχής 37 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Μάλιστα, ο άλλοτε ΝΒΑερ... εξερράγη στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου πέτυχε 18 πόντους με 6/7 εντός πεδιάς, έχοντας σε κάποιο διάστημα τρία διαδοχικά τρίποντα.

Με την επίδοσή του στο PIR, ισοφάρισε την κορυφαία του εμφάνιση στον θεσμό, όταν την είχε πραγματοποιήσει στις 17 Δεκεμβρίου του 2024 κόντρα στην Αρμάνι, ενώ, για μόλις 4 πόντους δεν έκανε ρεκόρ στο σκοράρισμα.

