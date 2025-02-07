Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός: Από το Παρίσι στη Βαρκελώνη για το 2/2

Στη Βαρκελώνη για να κλείσει ιδανικά τη «διαβολοβδομάδα» και να συνεχίσει ακάθεκτος στην κορυφή της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός!



Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται απόψε (21:30, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 26η αγωνιστική, θέλοντας να δώσουν συνέχεια στην εξαιρετική τους πορεία και ουσιαστικά να εξασφαλίσουν το πλεονέκτημα της έδρας ενόψει playoffs!

Στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόροι Πειραιώτες, την Τετάρτη (5/2) πανηγύρισαν εμφατική και σημαντικότατη νίκη με 90-73 μέσα στην έδρα της ευχάριστης έκπληξης της φετινής διοργάνωσης, Παρί! Έχοντας ξανά σε εξαιρετικό βράδυ τους Βεζένκοφ (ξανά MVP της αγωνιστικής), Φουρνιέ, υπερπολύτιμους τους Γκος, Λαρεντζάκη και με τους Παπανικολάου, Φαλ, Μιλουτίνοφ να προσφέρουν σημαντικότατες βοήθειες, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε τον απόλυτο έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, προηγήθηκε από νωρίς με μεγάλες διαφορές και δεν έχασε την ψυχραιμία της στην αντεπίθεση των γηπεδούχων και δεν άφησε τις απουσίες των Γουόκαπ, Βιλντόσα να την επιρεάσουν, παίρνοντας τελικά την πέμπτη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη της στην Ευρωλίγκα!

