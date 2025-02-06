Την ήττα από την Τσεχία στο Μπρνο με 81-66 γνώρισε η Εθνική Γυναικών στο προτελευταίο παιχνίδι της για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Το αποτέλεσμα δεν παίζει ρόλο για την ελληνική ομάδα, που έχει εξασφαλισμένη παρουσία στην τελική φάση, που θα γίνει τον Ιούνιο στο ΣΕΦ.

Η Εθνική Γυναικών είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου μέρους, όταν έφτασε και στο +8 (26-34). Ο τραυματισμός της Σταμολάμπρου τρία λεπτά πριν το ημίχρονο και η βελτίωση της άμυνας των γηπεδούχων άλλαξαν τα δεδομένα στη συνέχεια, με την Τσεχία να περνά μπροστά στο τέλος της τρίτης περιόδου και στο τελευταίο δεκάλεπτο να καθαρίζει το παιχνίδι.

Κορυφαία για την ελληνική ομάδα ήταν η Άρτεμις Σπανού, που με 25 πόντους έκανε ατομικό ρεκόρ με την Εθνική Γυναικών. Την Κυριακή στις 17:00 διεξάγεται στο κλεστό της Γλυφάδας το τελευταίο ματς των προκριματικών απέναντι στη Γερμανία.

Δεκάλεπτα: 15-21, 34-37, 54-51, 81-66

Ελλάδα (Πρέκας): Σταμολάμπρου 2, Παυλοπούλου 6 (12 α.), Τσινέκε 12 (1), Σαρηγιαννίδου 3 (1), Λούκα 2, Χωλοπούλου, Σπανού 25 (2), Χατζηλεοντή, Χριστινάκη 6, Χαιριστανίδου, Φασούλα 10, Καρλάφτη

