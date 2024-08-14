Ο ΣΚΑΪ, τη νέα σεζόν, εξασφάλισε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Από την Παρασκευή 16 Αυγούστου, οι φίλαθλοι, που αγαπούν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μπορούν να παρακολουθούν, από τον ΣΚΑΪ, ελεύθερα, ζωντανά και αποκλειστικά τους συναρπαστικούς αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.



Χάβρη – Παρί Σεν Ζερμέν

Παρασκευή 16 Αυγούστου στις 21.45

Πρεμιέρα στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη δοκιμασία της πρωταθλήτριας Παρί Σεν Ζερμέν στην έδρα της Χάβρης. H Παρί του Λουίς Ενρίκε στην, μετά Κιλιάν Εμπαπέ, εποχή θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τη νέα σεζόν.

Περιγράφει ο Πάνος Βόγλης.

Μπρεστ-Μαρσέιγ

Σάββατο 17 Αυγούστου στις 18.00

Οι Μασσαλοί με νέο προπονητή τον επιτυχημένο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι ξεκινούν τη χρονιά στην έδρα της φιλόδοξης Μπρεστ. Η Μαρσέιγ με στόχο φέτος το πρωτάθλημα και νέα πρόσωπα στο ρόστερ θα επιδιώξει να φύγει με τη νίκη από τη Βρετάνη, όπου τα τελευταία χρόνια δυσκολεύεται.

Περιγράφει ο Διονύσης Δεσύλλας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.