Σταματέλος: «Ψάχνει και κεντρικό αμυντικό ο Ολυμπιακός»

Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, μετέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και στον Βάιο Τσούτσικα, ο Νίκος Σταματέλος!



Αρχικά, μίλησε για τη σαββατιάτικη (17/8, 20:00) αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με τον Βόλο για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League, τονίζοντας ότι Μεντιλίμπαρ έχει την άνεση να επιλέξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα του, χωρίς να έχει την ανάγκη διαχείρισης του ρόστερ του λόγω προκριματικών, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τα πλάνα του Βάσκου τεχνικού, αποκαλύπτοντας την πιθανότερη ενδεκάδα, με τους... σίγουρους και τα ερωτηματικά.



Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα μεταγραφικά, λέγοντας ότι αναμένονται εξελίξεις με Ποντένσε, ενώ η Γουλβς ψάχνει εξτρέμ, ενώ πρόσθεσε ότι οι Πορτογάλοι είναι εκείνοι που εμπλέκουν τον Ολυμπιακό με τον Κοϊντρέντι της Σπόρτινγκ.



Τέλος, μίλησε για τον Μπιέλ, τονίζοντας ότι δείχνει σα να μην έχει το μυαλό του στον Ολυμπιακό, παραμένοντας όμως ένα πανάκριβο περιουσιακό στοιχείο των «ερυθρόλευκων», ενώ αναφέρθηκε επίσης στους Όρτα, Έσε, Τσικίνιο, πριν μιλήσει για το ενδεχόμενο ταυτόχρονης παρουσίας των Ροντινέι και Κοστίνια στη δεξιά πλευρά.



Ακούστε το ηχητικό:

