Κετσετζόγλου: «Πιο μεγάλο το ρίσκο να μην αποκτήσει τερματοφύλακα η ΑΕΚ»

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με τη Νόα (15/08, 20:30), που, έτσι όπως εξελίχθηκε η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στην Αρμενία, είναι ένας πρόωρος τελικός για την Ένωση.



Μεταφέροντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τα τελευταία νέα των «κιτρινόμαυρων», ο Κώστας Κετσετζόγλου αναφέρθηκε αρχικά στο θέμα του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος ακολούθησε και την Τρίτη (13/08) πρόγραμμα θεραπείας και σήμερα θα εξεταστεί εκ νέου από το ιατρικό επιτελείο για να διαπιστωθεί αν είναι σε θέση να προπονηθεί. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή του στο αυριανό παιχνίδι θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Πιθανότατα θα είναι στην αποστολή και ίσως -αν χρειαστεί- έρθει από τον πάγκο, αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο Ματίας Αλμέιδα λίγη ώρα πριν τη σέντρα.



Όπως είπε ο ρεπόρτερ, με βάση τα παραπάνω δεδομένα η 11άδα της ΑΕΚ θα έχει μία αλλαγή, με τον Τσούμπερ, που «είναι η προφανής επιλογή» να παίρνει τη θέση του Λιβάι και μία δεύτερη αλλαγή του αριστερού μπακ, με τον Χατζισαφί αντί του Κάλενς. Φυσικά δεν αποκλείονται και εκπλήξεις.



Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε στον Στρακόσα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως… «κάνουμε τον σταυρό μας να μην πάθει τίποτα» μετά τον τραυματισμό του Μπρινιόλι και εξήγησε την άποψή του ότι «το ρίσκο να μην πάρει τερματοφύλακα η ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλο, πιο μεγάλο και από το ότι δεν έχει φορ».





