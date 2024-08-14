Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Γκρίνια στη Γερμανία για τη φτωχή συγκομιδή

Διθυραμβικές είναι οι κριτικές του γαλλικού Τύπου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι εφημερίδες κάνουν λόγο για «αξέχαστες ημέρες» και τονίζουν ότι «είναι δύσκολο να πεις αντίο» στους αθλητές, στις αθλήτριες και στους φιλάθλους που, επί δύο εβδομάδες, μετέτρεψαν την Πόλη του Φωτός σε επίκεντρο μιας μεγάλης αθλητικής γιορτής.

Οι περισσότεροι από τους αγωνιζομένους έχουν φύγει από τη γαλλική πρωτεύουσα, η οποία ετοιμάζεται για να υποδεχθεί τους Παραολυμπιακούς (28/8-8/9). Η συγκομιδή μεταλλίων για κάποιες χώρες υπήρξε ικανοποιητική, ενώ σε άλλες προκάλεσε δυσαρέσκεια. Μία από αυτές είναι η Γερμανία. Οι Γερμανοί βρέθηκαν στη 10η θέση του πίνακα με 33 μετάλλια και υπάρχουν πολλά παράπονα.

Οι αθλητές έκαναν λόγο για περικοπές στη χρηματοδότηση, για λανθασμένους χειρισμούς στα αθλητικά εκπαιδευτικά προγράμματα και τα ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο γερμανικός αθλητισμός έχει βυθιστεί σε τέλμα. Λαμπρή υποδοχή επιφύλαξαν οι Καναδοί στην αποστολή τους. Οι αθλητές της χώρας κατέκτησαν 27 μετάλλια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκομιδή μεταλλίων του Καναδά, με εξαίρεση τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες. Πρωταγωνιστές και σε αυτή τη διοργάνωση ήταν οι αθλητές των ΗΠΑ (40-44-42). Στη δεύτερη θέση ήρθε η Κίνα (40-27-24) και στην 3η η Ιαπωνία (20-12-13).

Μαχητικά αεροσκάφη της Ταϊβάν συνόδεψαν το αεροπλάνο που μετάφερε τους αθλητές και τις αθλήτριες της χώρας. Ανάμεσα στα μέλη της αποστολής ήταν και η Λιν Γιου Τινγκ, η μία εκ των δύο πυγμάχων που απασχόλησαν την κοινή γνώμη για θέμα που έχει να κάνει με το φύλο, η οποία, όπως και η Ιμανέ Κελίφ, κατέκτησε χρυσό μετάλλιο. Σε ό,τι αφορά τα πριμ, η Σιγκαπούρη είναι από τις πιο γενναιόδωρες χώρες. Πρόσφερε, περίπου, 670.000 ευρώ για το χρυσό μετάλλιο, αλλά κανένας αθλητής της δεν πρώτευσε. Ο αθλητής της Μαξιμίλιαν Μάιντερ ήρθε 3ος στη Formula Kite.

