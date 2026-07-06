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Το «αντίο» του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς μέσω ενός συγκινητικού βίντεο

Ο Γ. Αντετοκούνμπο δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του με τους Μπακς, αποχαιρετώντας το Μιλγουόκι μετά από 13 χρόνια παρουσίας στα «ελάφια»

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Αντετοκούνμπο

Έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια και μια... μπασκετική ζωή στην οικογένεια των Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τα «ελάφια» και να δοκιμάσει την τύχη του για ένα δεύτερο πρωτάθλημα στους Μαϊάμι Χιτ.

Μερικές εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του μέγκα-trade, ο Έλληνας σούπερ σταρ ένιωσε την ανάγκη να εκφράσει δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του για την πόλη του Μιλγουόκι και για την ομάδα του Ουισκόνσιν, με την οποία ανδρώθηκε και έγινε ο άνθρωπος που είναι σήμερα.

Ο «Greek Freak» δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του στα «ελάφια», από το ξεκίνημα της καριέρας του μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021, ευχαριστώντας όλον τον οργανισμό για τα όσα βίωσαν από κοινού όλα αυτά τα χρόνια.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA μπάσκετ Μιλγουόκι Μπακς
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