Τιμωρία 3 αγωνιστικών στον Μουρίνιο για το επεισόδιο με τον Μπορούκ

Τιμωρήθηκε για το επεισόδιό του με τον Οκάν Μπουρούκ ο Ζοσέ Μουρίνιο.
Μετά τη λήξη του ντέρμπι ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε με τη Γαλατασαράι για το Κύπελλο Τουρκίας, ο Special One έπιασε από τη μύτη τον προπονητή της δεύτερης, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία να ανακοινώνει ότι τιμώρησε τον Πορτογάλο τεχνικό με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών.
Η τιμωρία θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερη, (5-10 αγωνιστικές), όμως θεωρήθηκε ότι ο Μπορούκ είχε προκλητική συμπεριφορά, και έτσι ο Μουρίνιο δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Φενέρ στα επόμενα τρία παιχνίδια της.
💥 Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a fiziksel müdahale! #FBvGS pic.twitter.com/6bqDZRj2CM— A Spor (@aspor) April 2, 2025
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.