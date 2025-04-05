Τιμωρία 3 αγωνιστικών στον Μουρίνιο για το επεισόδιο με τον Μπορούκ

Τιμωρήθηκε για το επεισόδιό του με τον Οκάν Μπουρούκ ο Ζοσέ Μουρίνιο.



Μετά τη λήξη του ντέρμπι ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε με τη Γαλατασαράι για το Κύπελλο Τουρκίας, ο Special One έπιασε από τη μύτη τον προπονητή της δεύτερης, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία να ανακοινώνει ότι τιμώρησε τον Πορτογάλο τεχνικό με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών.

Η τιμωρία θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερη, (5-10 αγωνιστικές), όμως θεωρήθηκε ότι ο Μπορούκ είχε προκλητική συμπεριφορά, και έτσι ο Μουρίνιο δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Φενέρ στα επόμενα τρία παιχνίδια της.

