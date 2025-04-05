Superleague 2: Δεν λύγισε ο Πανιώνιος στο Ζηρίνειο, πήρε το 0-0 από την Κηφισιά

Πανιώνιος που έπαιξε για την ιστορία του, Κηφισιά που τραβάει τα… μαλλιά της. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο «Ζηρίνειο», η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν κατάφερε να κουνήσει πλεκτό παρότι είχε δύο δοκάρια και πολλές φάσεις και ο «ιστορικός» έφυγε με το 0-0.

Μεγάλος πρωταγωνιστής με εκπληκτικές επεμβάσεις ο Γιαννακόπουλος που κατέβασε τα ρολά, με Παντελίδη και Μίλερ να έχουν από ένα δοκάρι στο τελευταίοδεκάλεπτο.

Η λευκή ισοπαλία φέρνει την Κηφισιά σε μειονεκτική θέση, πλέον, στο θέμα της ανόδου, αφού βρίσκεται στο +2 από την Καλαμάτα που έχει παιχνίδι λιγότερο. Αυτό επί της ουσίας σημαίνει πως η Μαύρη Θύελλα αν δεν χάσει την επόμενη εβδομάδα στο γήπεδο της Παραλίας από την Κηφισιά στο ματς της χρονιάς, πρέπει να αυτοκτονήσει για να μην επιστρέψει μετά από 25 χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Διότι θα αναζητά το 2/2 με Ηλιούπολη και Αιγάλεω.

Όσον αφορά την ομάδα των Βορείων Προαστίων, πλήρωσε την αστοχία της και σε οκτώ ημέρες από σήμερα θα ψάξει μόνο τη νίκη στην Καλαμάτα για να κερδίσει την άνοδο.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με την Κηφισιά επί της ουσίας να έχει μια καλή στιγμή στο 10’ με το φάουλ του Πόμπο που πέρασε λίγο άουτ. Μάλιστα, ο Πανιώνιος έδειχνε να ελέγχει το τέμπο και ήταν πιο επικίνδυνος σε σετ παιχνίδι, έχοντας ευκαιρίες με τον Γιάκοβλεφ για κύριο εκφραστή των επιθέσεων. Η Κηφισιά για πρώτη φορά δεν είχε βρει γκολ στο πρώτο ημίχρονο σε αγώνα στα playoffs και καλούνταν να… σπάσει το ρόδι στο δεύτερο. Παρότι οι Νεοσμυρνιώτες πατούσαν καλύτερα, τους έλειπε η σωστή επιλογή στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου για να βρουν το γκολ που θα τους έδινε το προβάδισμα.

Ο Λέτο έκανε μαζεμένα τις αλλαγές του και φρέσκαρε την ομάδα του, βοηθώντας την να πάρει μέτρα στο τελευταίο εικοσάλεπτο. Ωστόσο, θα πρέπει να τα βάζουν με την ατυχία τους καθώς είχαν δύο δοκάρια αλλά και με τον «κέρβερο» Γιαννακόπουλο που έκανε εκπληκτική εμφάνιση.

Ο Έλληνας κίπερ στο 69’ έβγαλε το δυνατό συρτό σουτ του Κυριόπουλου, ενώ τρία λεπτά μετά είπε «όχι» στην εξ επαφής κεφαλιά του Ντίας. Στην αμέσως επόμενη φάση το σουτ του Πόμπο κόντραρε και πέρασε δίπλα από την εστία. Η Κηφισιά άγγιξε το γκολ στο 81’, αλλά ο Παντελίδης είδε την τελική του να σταματά στο δοκάρι και στα καπάκια ο Αλεξανδράκης έκανε φοβερή ενέργεια, αλλά πλάσαρε άουτ σε πλάγιο τετ-α-τετ με το ματς να είναι ροντέο.

Στο 88ο λεπτό ο Μίλερ μετά από εκτέλεση κόρνερ πήρε την κεφαλιά, αλλά το οριζόντιο δοκάρι του στέρησε το γκολ, ενώ στο 90’ ο Στούπης είχε την επιλογή της πάσας στον αμαρκάριστο Γκίνη, ωστόσο επέλεξε να σουτάρει άουτ. Το έξτρα εξάλεπτο των καθυστερήσεων είχε φοβερές μάχες και άλλη μια τεράστια φάση για την ομάδα του Λέτο. Ήταν το 90’+2’ όταν ο Κυριόπουλος έκανε το σουτ, ο Γιαννακόπουλος το έβγαλε και αυτό, για να έρθει ο Τζίνο να πάρει το ριμπάουντ και να σουτάρει άουτ, σφραγίζοντας το 0-0.

