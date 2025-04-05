Λογαριασμός
«Μια ζωή αφιερωμένη στην Μπάγερν»: Το υπέροχο βίντεο των Βαυαρών για το «ευχαριστώ» στον Μίλερ - Βίντεο

Το υπέροχο βίντεο της Μπάγερν Μονάχου, μετά την επισημοποίηση της αποχώρησης του Τόμας Μίλερ στο τέλος της φετινής σεζόν

Μπάγερν: Το υπέροχο βίντεο των Βαυαρών για το «ευχαριστώ» στον Μίλερ

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε ότι ο Τόμας Μίλερ θα αποχωρήσει μετά το τέλος της φετινής σεζόν, με τον 35χρονο να αφήνει τον σύλλογο τον οποίο υπηρέτησε από πιτσιρικάς και καθ' όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας!

Μάλιστα, οι Βαυαροί δημοσίευσαν στα social media και ένα υπέροχο βίντεο αφιερωμένο στον αρχηγό τους, παρουσιάζοντας μερικές από τις δυνατότερες στιγμές που έζησε με την ομάδα και συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα «Μια ζωή αφιερωμένη στην Μπάγερν. Υποκλινόμαστε σε σένα Τόμας!».

Πηγή: sport-fm.gr

