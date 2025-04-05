Μπάγερν: Το υπέροχο βίντεο των Βαυαρών για το «ευχαριστώ» στον Μίλερ

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε ότι ο Τόμας Μίλερ θα αποχωρήσει μετά το τέλος της φετινής σεζόν, με τον 35χρονο να αφήνει τον σύλλογο τον οποίο υπηρέτησε από πιτσιρικάς και καθ' όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας!



Μάλιστα, οι Βαυαροί δημοσίευσαν στα social media και ένα υπέροχο βίντεο αφιερωμένο στον αρχηγό τους, παρουσιάζοντας μερικές από τις δυνατότερες στιγμές που έζησε με την ομάδα και συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα «Μια ζωή αφιερωμένη στην Μπάγερν. Υποκλινόμαστε σε σένα Τόμας!».

𝐴 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝐹𝐶 𝐵𝑎𝑦𝑒𝑟𝑛.



We bow to you, Thomas. ❤️#DankeThomas pic.twitter.com/z7CdJoi96t April 5, 2025

