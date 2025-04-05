Λογαριασμός
Η αποστολή του Ολυμπιακού για την Τούμπα - Εκτός οι Κωστούλας, Όρτα, Ορτέγκα και Ρέτσος

Εκτός οι Κωστούλας, Όρτα, Ορτέγκα και Ρέτσος - Δείτε ποιες είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ 

Ολυμπιακός: Η αποστολή για την Τούμπα

Με απουσίες ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει με προορισμό την Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση του με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των playoffs της Σούπερ Λίγκας.

Ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε μια λίστα παικτών από την οποία απουσιάζουν τα ονόματα των Κωστούλα, Όρτα, Ορτέγκα και Ρέτσου. Αντίθετα, σε αυτή συμπεριλαμβάνεται ο Ζέλσον αλλά και ο Γιάρεμπτσουκ, ο οποίος προέρχεται από μια καλή εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή.

Αναλυτικά οι παίκτες που είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού...

Τζολάκης, Πασχαλάκης, Αναγνωστόπουλος, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κάρμο, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Στάμενιτς, Μαρτίνς, Βέλντε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Έσε, Πάλμα, Παπακανέλλος, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.

TAGS: Ολυμπιακός Superleague ΠΑΟΚ
