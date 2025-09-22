Τιμήθηκε από τον ΠΣΑΠΠ ο Σωτήρης Νίνης - Παρέλαβε το βραβείο του από τον Βίκτορ Μουνιόθ

Σε ηλικία 35 ετών, ο Σωτήρης Νίνης, ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που γέννησε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ανακοίνωσε ότι «κρεμάει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια έπειτα από μια καριέρα 20 ετών.
Η προσφορά του παλαίμαχου μεσοεπιθετικού στο ελληνικό ποδόσφαιρο τιμήθηκε 44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ, με έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο μάλιστα να του δίνει το βραβείο του.
Ο λόγος για τον Βίκτορ Μουνιόθ, τον προπονητή δηλαδή που τον εμπιστεύτηκε και τον ανέδειξε σε ηλικία 16 χρονών, ξεκινώντας τον στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού το 2007.
Ο ίδιος ο Νίνης ήταν πολύ συγκινημένος που παρέλαβε το βραβείο από έναν άνθρωπο που έπαιξε τόσο καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.