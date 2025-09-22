Τιμήθηκε από τον ΠΣΑΠΠ ο Σωτήρης Νίνης - Παρέλαβε το βραβείο του από τον Βίκτορ Μουνιόθ

Σε ηλικία 35 ετών, ο Σωτήρης Νίνης, ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που γέννησε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ανακοίνωσε ότι «κρεμάει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια έπειτα από μια καριέρα 20 ετών.



Η προσφορά του παλαίμαχου μεσοεπιθετικού στο ελληνικό ποδόσφαιρο τιμήθηκε 44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ, με έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο μάλιστα να του δίνει το βραβείο του.

Ο λόγος για τον, τον προπονητή δηλαδή που τον εμπιστεύτηκε και τον ανέδειξε σε ηλικία, ξεκινώντας τον στο βασικό σχήμα τουτο 2007.Ο ίδιος ο Νίνης ήταν πολύπου παρέλαβε το βραβείο από έναν άνθρωπο που έπαιξε τόσορόλο στην καριέρα του.

