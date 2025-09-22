Καλύτερος νέος παίκτης από τον ΠΣΑΠΠ ο συγκινημένος Χρήστος Μουζακίτης

Σημαντική διάκριση για τον Χρήστο Μουζακίτη. Το παιδί-θαύμα του Ολυμπιακού βραβεύτηκε ως καλύτερος νέος παίκτης του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2024-25 στη 44η τελετή του ΠΣΑΠΠ, όντας συγκινημένος στο βήμα, ειδικά όταν έκανε αναφορά στον πατέρα του.



«Ευχαριστώ τον ΠΣΑΠΠ για την πρόσκληση και τη βράβευση. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους συναγωνιστές μου σε αυτό το βραβείο, καθώς και στην ομάδα και στο προπονητικό επιτελείο, είναι τιμή μου να δουλεύω καθημερινά μαζί τους.

Αφιερωμένο αυτό το βραβείο στον πατέρα μου, που θα ήθελα να είναι εδώ, αλλά δεν μπορούσε γιατί είχε μία δύσκολη στιγμή», είπε συγκεκριμένα.

