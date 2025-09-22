Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το πρώτο του τρίποντο στη φετινή Stoiximan Super League, καθώς ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, σε έναν αγώνα που αποτέλεσε το ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη στον πάγκο των «πρασίνων».

Την επομένη της αναμέτρησης, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με πλάνα από το ματς που δεν προβλήθηκαν από την τηλεόραση. Το υλικό εστιάζει στις έντονες στιγμές από τον πάγκο και τις αντιδράσεις της κερκίδας, προσφέροντας μια πιο «ανεπίσημη» ματιά στον αγώνα.

