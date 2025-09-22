Μουρίνιο: «Δεν μου ταιριάζει να κάθομαι στο σπίτι. Μου δίνει κίνητρο το να παίρνω ρίσκα»

Μετά την παρουσία του στην Τουρκία με τη Φενέρμπαχτσε, ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στην Πορτογαλία, για να αναλάβει τα ηνία της Μπενφίκα!

Μετά το νικηφόρο ντεμπούτο στον πάγκο της, κόντρα στην Άβες, οι «αετοί» θα αντιμετωπίσουν στις 23/9 τη Ρίο Άβε, με τον Μουρίνιο να κάνει δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης και να στέκεται στο πόσο απολαμβάνει το να παραμένει ενεργός, ενώ ξεκαθάρισε ότι το οικονομικό δεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για εκείνον:



«Αν καθόμουν σπίτι μου μέχρι το τέλος της σεζόν, θα έβγαζα περισσότερα λεφτά από το να δουλεύω στην Μπενφίκα. Είναι τόσο απλό. Αν καθόμουν σπίτι και απολάμβανα την οικογένειά μου, έμενα στο Λονδίνο ή αν πήγαινα ταξίδια για να δω αξιοθέατα, θα έβγαζα περισσότερα. Αν θέλετε με πιστεύετε. Αλλά είμαι εδώ. Με ρωτάτε γιατί; Επειδή λατρεύω το να δουλεύω. Μου έλειψε το να παίζω για τους στόχους που έχει η Μπενφίκα. Για τον τίτλο. Στη Ρόμα δεν μπόρεσα να το κάνω, ούτε στη Φενέρ. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για εμένα, τόσο ως προπονητής όσο και ως άνθρωπος. Το να κάθομαι στο σπίτι δεν είναι για μένα. Το να δοκιμάζω τον εαυτό μου, να παίρνω ρίσκα, το να νικάω, να χάνω. Αυτά μου δίνουν κίνητρο και με τρέφουν», δήλωσε ο πολύπειρος Πορτογάλος προπονητής.

