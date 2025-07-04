Αύριο στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Σιπιόνι

Ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Κώστας Νικολακόπουλος, ανέφερε πως ο Λόλο Σιπιόνι θα βρεθεί τελικά στην Ελλάδα μέσα στο Σάββατο (05/07), επιβεβαιώνοντας την πληροφορία που υπήρχε από νωρίς το πρωί για την άφιξη του παίκτη μέσα στο προσεχές διήμερο.



Ο Σιπιόνι θα πατήσει ελληνικό έδαφος ταξιδεύοντας από το Μπουένος Άιρες, θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει το συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» για 4+1 χρόνια.

Ο Ολυμπιακός και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσέγγισαν την πλευρά του Σιπιόνι με σωστό τρόπο. Του ανέλυσαν το πρότζεκτ της ομάδας, η οποία πλέον αρέσκεται να βασίζεται σε ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και του ανέλυσαν τον τρόπο παιχνιδιού του και το πώς «κουμπώνει» ο ίδιος σε αυτό. Διότι πολλά από τα προτερήματά του, συμβαδίζουν με το «Mendi-ball».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.