Συγκινεί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς για τον θάνατο του Ζότα - Τον αποχαιρέτησε με σύνθημα της Λίβερπουλ

Ο σούπερ σταρ του NBA και μέτοχος της Λίβερπουλ, ΛεΜπρόν Τζέιμς εξέφρασε τη θλίψη του για τον  28χρονο ποδοσφαιριστή που έφυγε πρόωρα από τη ζωή

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Συγκινητικό μήνυμα για τον θάνατο του Ζότα

Συγκινεί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς για τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα. Ο άσος του NBA και μέτοχος της Λίβερπουλ, ΛεΜπρόν Τζέιμς εξέφρασε τη θλίψη του για τον 28χρονο ποδοσφαιριστή που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε αυτοκινητικό δυστύχημα στην Ισπανία, μαζί με τον αδελφό του Αντρέ Σίλβα. 

«Προσεύχομαι για τους αγαπημένους του αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μακάρι να σας οδηγεί και να σας προστατεύει! YNWA (You'll Never Walk Alone) Jota!», έγραψε χαρακτηριστικά ο σούπερ σταρ του NBA, αποχαιρετώντας τον Ζότα με το σύνθημα της Λίβερπουλ. 

