Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα, 28χρονου διεθνούς Πορτογάλου επιθετικού της Λίβερπουλ και του 25χρονου αδελφού του, Αντρέ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Πεναφιέλ.

Σκοτώθηκαν σε τροχαίο, γύρω στις 02:30 (ώρα Ελλάδας) σήμερα τα ξημερώματα, στην Ισπανία, στην επαρχία Θαμόρα. Το ατύχημα σημειώθηκε στο 65ο χιλιόμετρο της αυτοκινητόδρομου A-52, κοντά στον δήμο Παλάσιος ντε Σανάμπρια.

Το πολυτελές όχημα που επέβαιναν οι δύο τους, μετά από σκασμένο λάστιχο -όπως αναφέρουν ΜΜΕ, βγήκε από τον δρόμο, και προκλήθηκε πυρκαγιά. Σύμφωνα με μάρτυρες που κάλεσαν το 112, το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες, οι οποίες επεκτάθηκαν στην περιοχή..

Συγκλονισμένος ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, αδυνατούσε να πιστέψει το χαμό του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή των «reds», τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ... Όταν έρθει η στιγμή, θα αποτίσουμε φόρο τιμής στον Ντιόγκο Ζότα, θα θυμηθούμε τα γκολ του και θα τραγουδήσουμε το τραγούδι του.

Προς το παρόν, θα τον θυμόμαστε ως έναν ξεχωριστό άνθρωπο και θα θρηνήσουμε την απώλειά του. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ», πρόσθεσε ο Ολλανδός τεχνικός της πρωταθλήτριας Premier League.

Απεύθυνε επίσης τις «πρώτες του σκέψεις» στους συγγενείς των δύο θυμάτων, «...που υπέστησαν μια ασύλληπτη απώλεια. Το μήνυμά μου προς αυτούς είναι ξεκάθαρο: δεν θα είστε ποτέ μόνοι. Οι παίκτες, το τεχνικό τιμ και οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ είναι όλοι στο πλευρό σας και, από όσα είδα σήμερα, το ίδιο ισχύει για ολόκληρη τη μεγάλη οικογένεια του ποδοσφαίρου».

