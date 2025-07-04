Ανακοινώθηκε από την UEFA το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό για την παραβίαση του cost control.

Όπως έγινε γνωστό, η «πράσινη» ΠΑΕ θα κληθεί να πληρώσει 400.000 ευρώ για παραβίαση του κανονισμού περί cost control, το οποίο ορίζει ότι το συνολικό κόστος του αγωνιστικού τμήματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την αναλογία εσόδων, που δεν θα πρέπει να μην ξεπερνάει το 70% των εσόδων.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό αναλογικά με το μπάτζετ του και αφορά το οικονομικό έτος 2024. Ταυτόχρονα, το «τριφύλλι» δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί στους κανονισμούς της UEFA, ρίχνοντας την σχετική αναλογία κάτω από το 70%, έτσι ώστε να αποφύγει μελλοντικές κυρώσεις.

Παράλληλα, η UEFA ανακοίνωσε ότι για τον ίδιο λόγο τιμωρήθηκε επίσης η Τσέλσι, με πολύ πιο τσουχτερό πρόστιμο ύψους 20 εκατ. ευρώ, όπως επίσης οι Μπαρτσελόνα (15 εκατ. ευρώ) Άστον Βίλα (6 εκατ.) και Μπεσίκτας (900 χιλ.).

