Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Διονύσης Τσάμης

Ο Διονύσης Τσάμης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Ο διεθνής με την Εθνική μας ομάδα, με παρουσία στον Παναιτωλικό και ίσως στην κορυφαία ομάδα της ΑΕΚ όλων των εποχών (από το 1976 μέχρι το 1979), είχε αγωνιστεί επίσης στην Κόρινθο.

Ξεκίνησε την πορεία του από τον Παναιτωλικό, με τον οποίο αγωνίστηκε σε δύο διαφορετικές περιόδους, καταγράφοντας συνολικά 160 συμμετοχές από τις αρχές της δεκαετίας του '60 έως το 1972. Τότε πραγματοποίησε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή για την ΑΕΚ.

Με τη φανέλα της Ένωσης αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια, πραγματοποιώντας περισσότερες από 215 εμφανίσεις και αποτελώντας βασικό στέλεχος σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εποχή για τον σύλλογο. Συμμετείχε ενεργά στην κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 1977-78, αλλά και του πρωταθλήματος το 1978-79.

Παράλληλα, ήταν μέλος της ιστορικής ομάδας που έφτασε έως τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 1976-77, σε μια αξέχαστη ευρωπαϊκή πορεία απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους.

Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε ενεργός στο άθλημα, υπηρετώντας τον Παναιτωλικό και από τη θέση του προπονητή σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους.



Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η απώλεια του Διονύση Τσάμη, ενός από τους σημαντικούς και αξιόλογους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας τη δεκαετία του ΄70, είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για την Μεγάλη Οικογένεια της ΑΕΚ.

Ο Διονύσης Τσάμης, είχε έρθει στην ΑΕΚ από τον Παναιτωλικό το 1972, σε ηλικία 21 ετών, και φόρεσε τα κιτρινόμαυρα μέχρι το 1980, αγωνιζόμενος στη μεσαία γραμμή. Συμμετείχε σε 216 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε 8 τέρματα. '

Ήταν βασικός συντελεστής στη μεγάλη πορεία της ΑΕΚ μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1976-77 και στις κατακτήσεις τίτλων που ακολούθησαν, το νταμπλ 1977-78 και το πρωτάθλημα της σεζόν 1978-79. Ως παίκτης της ΑΕΚ είχε αγωνιστεί δύο φορές στην Εθνική Ανδρών.Η ψυχή και η σκέψη μας, είναι στους δικούς του ανθρώπους.

Να έχουν δύναμη και κουράγιο και να θυμούνται για πάντα τις όμορφες στιγμές μαζί του. Η ΑΕΚ πάντα θα τον νιώθει κοντά της...».

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Η οικογένεια του Παναιτωλικού θρηνεί την απώλεια του Διονύση Τσάμη, ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που ανέδειξε η ομάδα μας, στην οποία έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στα μέσα της δεκαετίας του ‘60.

Διακρίθηκε για το ταλέντο του και μετά από 160 συμμετοχές με τα κυανοκίτρινα μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε με επιτυχία από το 1972 έως το 1980, κατακτώντας τίτλους. Την περίοδο αυτή αποτέλεσε μέλος της Εθνικής ομάδας.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κόρινθο και την Αναγέννηση Άρτας, ενώ μετά το τέλος της καριέρας του υπηρέτησε τον Παναιτωλικό και ως προπονητής.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».



