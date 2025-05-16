Θλίψη στην ΑΕΚ: «Έφυγε» ο Μανώλης Παπαδόπουλος

Στο πένθος βυθίστηκε η ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο το βράδυ της Παρασκευής.



Όπως έγινε γνωστό, «έφυγε» σε ηλικία μόλις 57 ετών ο Μανώλης Παπαδόπουλος.

Η σχετική ανακοίνωση της «Ένωσης» αναφέρει:



«Η ΠΑΕ ΑΕΚ εκφράζει την βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή της ομάδας μας Μανώλη Παπαδόπουλου στα 57 του χρόνια.



Είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ ως κεντρικός αμυντικός την περίοδο 1992-1995 και είχε πολύ σημαντική συμμετοχή στις κατακτήσεις των πρωταθλημάτων του 1993 και του 1994.



Είχε διατελέσει και μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας μας τη σεζόν 2012-13.



Η οικογένεια της ΑΕΚ δεν θα ξεχάσει ποτέ τον πρωταθλητή Μανώλη Παπαδόπουλο.



Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους».

