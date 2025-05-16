Η ιστορική προπόνηση του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ και η ομιλία του Ράσταβατς

στορικές στιγμές βιώνει ο ΟΦΗ και ολόκληρο το κρητικό ποδόσφαιρο, καθώς, το βράδυ του Σαββάτου (17/05, 20:00), θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με στόχο τον δεύτερο τίτλο της ιστορία του στον θεσμό και πρώτο μετά από 38 χρόνια.

Χιλιάδες φίλοι της κρητικής ομάδας έκαναν το ταξίδι για την Αθήνα, εδώ, όπου έφτασε και η αποστολή του συλλόγου το μεσημέρι της Παρασκευής (15/05) με δύο ώρες καθυστέρησης στην πτήση.

Αργά το απόγευμα, ο ΟΦΗ πάτησε αγωνιστικό χώρο, καθώς, πραγματοποίησε την τελευταία τους προπόνηση στο Ολυμπιακό στάδιο, ένα 24ωρο πριν τον μεγάλο τελικό.

Ιδιαίτερη στιγμή στην προπόνηση ήταν, όταν ο τεχνικός του συλλόγου, Μίλαν Ράσταβατς, μάζεψε τους πάντες στο κέντρο του γηπέδου και τους έβγαλε μια αρχηγική και εμψυχωτική ομιλία, ανεβάζοντας το ηθικό παικτών και τεχνικού επιτελείου.

Το «παρών» φυσικά στην προπόνηση έδωσε και ο πρόεδρος της ομάδας του Ηρακλείου, Μιχάλης Μπούσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.