«Athletic»: Η Μπράιτον πρόσφερε 35,4 εκατ. ευρώ και τον Σίμα για τον Κωστούλα, αλλά ο Ολυμπιακός αρνείται

Μία τεράστια πρόταση, που όμοιά της δεν είχε προηγούμενα για τα ελληνικά δεδομένα και δη για παίκτη που αγωνίζεται στη Super League, φέρεται να κατέθεσε η Μπράιτον προς τον Ολυμπιακό προσπαθώντας να κάνει δικό της τον Μπάμπη Κωστούλα.

Σύμφωνα με το «Athletic» οι «γλάροι» που πριν από λίγους μήνες έκαναν δικό τους και τον Στέφανο Τζίμα απ’ τον ΠΑΟΚ σ’ ένα deal που ξεπέρασε τα 23 εκατ. ευρώ, αυτή τη φορά επέστρεψαν και προσέφεραν στον Ολυμπιακό το ποσό των 35,4 εκατ. ευρώ (30 εκατ. λίρες) για τον 17χρονο επιθετικό, δίνοντας ως αντάλλαγμα και τον διεθνή Σενεγαλέζο επιθετικό Αμπνταλάχ Σίμα (12 γκολ σε 39 ματς φέτος ως δανεικός στην Μπρεστ).

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ολυμπιακός δεν έχει διάθεση για να παραχωρήσει ένα απ’ τα πιο «λαμπερά» ταλέντα του («...αναμένεται να απορρίψει την πρόταση» καταγράφεται χαρακτηριστικά στο άρθρο του «Athletic»), αν και είναι πολύ πιθανό να... επανέλθει η ομάδα της Premier League και με τρίτη πρόταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

