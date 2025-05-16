Σε προφορική συμφωνία με τον Ατρόμητο για τον Καλοσκάμη ο Ολυμπιακός

Μία ακόμη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή από τον Ατρόμητο ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός.



Όπως ανέφερε ο Γιώργος Τσανάκας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, οι Πειραιώτες έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τους Περιστεριώτες, για την απόκτηση του Δημήτρη Καλοσκάμη.

Ο ρεπόρτερ τόνισε πως υπάρχει άριστος δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, προκειμένου να κλείσει και τυπικά το deal.Άλλοτε παίκτης του, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός μέτρησε φέτος τρία γκολ σε 23 συμμετοχές με την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία, ενώ είναι διεθνής και με την Κ21 της Ελλάδας.Υπενθυμίζεται ότι οι Πειραιώτες έχουν κλείσει εδώ και μήνες και τοναπό τον Ατρόμητο.

