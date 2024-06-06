Θέλει να κάνει upgrade η ΑΕΚ

Θέλει να βάλει πιο ψηλά τον πήχη η ΑΕΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η σεζόν δεν έκλεισε όπως θα ήθελαν οι «κιτρινόμαυροι», οι οποίοι γνωρίζουν ότι θα μπορούσαν να διατηρήσουν τα κεκτημένα και ότι πλήρωσαν ακριβά τα λάθη τους. Όπως και ότι θα μπορούσαν να είχαν παρουσιαστεί καλύτεροι σε κάποιους τομείς.

Για αυτό σκοπεύουν να κάνουν upgrade στο ρόστερ τους, φέρνοντας είτε καλύτερους παίκτες ή τέλος πάντων κάποιους, οι οποίοι για τον έναν ή τον άλλο λόγο να δώσουν περισσότερα στην Ένωση. Η περίπτωση του Σιντιμπέ, που διαθέτει πλούσιο βιογραφικό, αλλά δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στην ΑΕΚ, παρότι δεν ήρθε στην Ελλάδα σε προχωρημένη ηλικία, είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Οι νταμπλούχοι της σεζόν 2022-23 πρόκειται να κάνουν πέντε-έξι κινήσεις ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα έχουν τα φόντα να δουν την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα. Πάντως, μοιάζει δύσκολο να έχει κάνει πολλές κινήσεις η ΑΕΚ μέχρι να αναχωρήσει (23/6) για Ολλανδία. Με τον Γιώργο Τσακίρη να επισημαίνει στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ότι όσοι αποκτηθούν από τότε και μετά θα πρέπει να έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες του.

