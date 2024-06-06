Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε πιο έτοιμος από τον Παναθηναϊκό AKTOR και πανηγύρισε τη νίκη με 89-84 στο ΟΑΚΑ, ξεκινώντας με break τη σειρά των τελικών της φετινής Stoiximan Basket League και κάνοντας το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου!

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το προβάδισμα στο (συντριπτικά) μεγαλύτερο μέρος του Game 1, βρέθηκαν να προηγούνται μέχρι και με +15 (57-72 και 61-76) στην τέταρτη περίοδο και τελικά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, πριν η σειρά μεταφερθεί στο ΣΕΦ, την ερχόμενη Παρασκευή (7/6, 21:30).

Ο επιβλητικός Μιλουτίνοφ, έσβησε την απουσία του Φαλ:

Ο τραυματισμός του Μουστάφα Φαλ και το γεγονός ότι ο Ράιτ έχει μείνει εκτός από τη λίστα του πρωταθλήματος, έμοιαζε να… ακυρώνει το ατού που φαινόταν να έχει ο Ολυμπιακός έναντι του «αιώνιου» αντιπάλου του κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν στη θέση «5».

Ωστόσο, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παρουσιάστηκε… αφηνιασμένος στον πρώτο τελικό, πραγματοποιώντας επιβλητική εμφάνιση και ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με double-double, 12 πόντους και 13 ριμπάουντ (τα 5 επιθετικά). Ο Σέρβος σέντερ κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, προσφέροντας συνεχώς επιθετικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ παράλληλα ήταν καθοριστικός και στην άμυνα, αφού κατάφερε να περιορίσει το μεγάλο «όπλο» των «πράσινων» που ακούει στο όνομα Ματίας Λεσόρ.

Από... ωσεί παρών στο πρώτο ημίχρονο, πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ο Γουόκαπ

Ο Τόμας Γουόκαπ μπορεί να ήταν σχεδόν άφαντος επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο (αμυντικά έκανε καλή δουλειά πάνω στον Ναν), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 0 πόντους και 2 ασίστ, όμως κατάφερε να… γυρίσει το τσιπάκι στο δεύτερο μισό του πρώτου τελικού και να εξελιχθεί σε MVP για την ομάδα του!

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού δεν επηρεάστηκε από την απόδοσή του στο πρώτο 20λεπτο και μπήκε… φουριόζος από το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, σκοράροντας τους 12 από τους 23 πόντους του Ολυμπιακού στο πρώτο 11λεπτο του δευτέρου ημιχρόνου και δίνοντας το μομέντουμ στην ομάδα του. Παράλληλα, έπαιρνε σημαντικά φάουλ και συνέχισε να παίζει εξαιρετικές άμυνες στους γκαρντ του Παναθηναϊκού, ενώ ολοκλήρωσε το παιχνίδι ως ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, με 17 πόντους και με 0 (!) λάθη. Ενδεικτικό το ότι δεν αντικαταστάθηκε ούτε δευτερόλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Πιο έτοιμος πνευματικά και πιο πεινασμένος ο Ολυμπιακός, «άδειος» μετά το Βερολίνο ο Παναθηναϊκός

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να… ανέβηκε στον έβδομο ουρανό με τον θρίαμβό του στο Βερολίνο και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, όμως ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που παρουσιάστηκε πιο έτοιμος πνευματικά στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» μπήκαν νωθρά στο ματς και βρέθηκαν να κυνηγούν από νωρίς στο σκορ, ενώ παρότι βρήκαν τον τρόπο να επιστρέψουν από τις διψήφιες διαφορές, έμοιαζαν μόνιμα μια ταχύτητα πιο αργοί από τους αντιπάλους τους.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός βγήκε στο παρκέ… πεισμωμένος μετά την απογοήτευση που βίωσε στο Final 4 της Ευρωλίγκας και απόλυτα συγκεντρωμένος στο πλάνο του, καταφέρνοντας να πανηγυρίσει τη δίκαιη νίκη και να πάρει το προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε με 44% στο τρίποντο και η αδυναμία του να περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό

Μπορεί ερχόμενος στον πρώτο τελικό ο Παναθηναϊκός να φαινόταν πως θα έχει το πλεονέκτημα στη μάχη της ρακέτας, δεδομένης της απουσίας του Φαλ, όμως δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να… τραμπουκίσει τον Ολυμπιακό κοντά στα καλάθια.

Ενδεικτικό το ότι στο πρώτο ημίχρονο σούταρε μόλις 11 δίποντα και 20 τρίποντα, αδυνατώντας να περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Στο δεύτερο ημίχρονο η κατάσταση βελτιώθηκε για την ομάδα του Αταμάν, καταφέρνοντας να ανανεώσει μπόλικες επιθέσεις με τα επιθετικά ριμπάουντ, εκμεταλλευόμενη το ότι οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν σε κοντά σχήματα.

Τελικά, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να διεκδικήσει με αξιώσεις τη νίκη, παρότι ολοκλήρωσε το παιχνίδι με ποσοστό ευστοχίας 44% στα τρίποντα (16/36), αφού είχε μόλις 24 πόντους μέσα από τη ρακέτα, έναντι 40 του Ολυμπιακού.

